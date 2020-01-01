أخبار الهلال اليوم | لوشيسكو متمسك بـ"بلهندة" وغضب برازيلي

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 4 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الخميس 4 يونيو 2020 ...

هل تقدم الهلال بعرض للتعاقد مع الشهري؟ الرائد يوضح

اقترب صالح الشهري، لاعب نادي الرائد، المعار لصفوف نادي الهلال، من العودة إلى ناديه، بعد اقتراب نهاية فترة إعارته لصفوف الزعيم بنهاية الموسم الحالي.

صالح الشهري انضم لصفوف نادي الهلال مع بداية الموسم الحالي، قادمًا من الرائد، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، إلا في حالة رغبة الزعيم في ضمه نهائيًا، ليتقدم بعرض جديد. " اقرأ التفاصيل "

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التجديد يقترب .. عبدالفتاح عسيري يُلمح بالبقاء في الأهلي

يبدو أن أزمة تجديد عقد اللاعب عبدالفتاح عسيري مع النادي الأهلي قد قاربت من النهاية، بعدما ألمح اللاعب إلى إمكانية التجديد.

وتشهد الفترة الحالية حالة جدل كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب المصير الغامض للاعب، والذي ينتهي عقده مع الأهلي يناير المُقبل.

سبب اللغط حول مصير عسيري يعود إلى تداول العديد من التقارير بشأن وجود مفاوضات من قبل ناديي الهلال والنصر لضم اللاعب، وسط محاولات من إدارة الأهلي لتجديد العقد. " اقرأ التفاصيل "

لوشيسكو متمسك بالتعاقد مع بلهندة

أكدت تقارير صحفية على أن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، متمسك بالتعاقد مع المغربي يونس بلهندة، نجم فريق جلطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "فوتو ماك" التركية، إلى أن لوشيسكو يصر على انضمام بلهندة إلى صفوف الهلال، وأنه يرغب في التعاقد مع صانع ألعاب لا يقل عن مستوى اللاعب المغربي.

وكان بلهندة قد أكد بالفعل على أنه تلقى عروضًا من بينها الهلال، ولكن فاتح تريم المدير الفني لفريق جلطة سراي، يرفض التفريط في خدماته.

مدرب الهلال السابق يتسبب في غضب فلامنجو البرازيلي

أكدت تقارير صحفية برازيلية، على أن المدرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني السابق لنادي الهلال، والحالي لفريق فلامنجو البرازيلي، تسبب في غضب إدارة ناديه الحالي.

وأشارت شبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية إلى أن جورج جيسوس، أعلن عن تجديد عقده بشكل رسمي، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما تسبب في غضب إدارة فلامنجو.

جيسوس كان قد نشر عبر حسابه على إنستجرام صورة لها وعلق عليها قائلًا: "سيتم توقيع العقد الجديد في الساعات القليلة القادمة.. كانت علاقاتي الودية مع جميع اللاعبين وإدارة نادي فلامنجو حاسمة في لمس قلبي واتخاذ قراري. أشكركم جميعًا على حبكم وتقديركم ودعمكم لعملنا".