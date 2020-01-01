أخبار الهلال اليوم | تحديد موعد وصول كويلار ووكيل إدواردو مُحبط

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 2 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الخميس 2 يوليو 2020 ...

كويلار يصل الرياض غدًا

أكدت تقارير أن الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، سيصل غدًا، إلى الرياض، بعد أن وفرت إدارة ناديه طائرة خاصة تعيده من بلاده عقب التنسيق مع الجهات المعنية هناك.

المزيد من الفرق

ووفقًا للرياضية ، سيقلع اللاعب من كولومبيا مرورًا بساوباولو العاصمة البرازيلية، وصولًا إلى الرياض، التي سيجري فيها مسحة فيروس كورونا فور وصوله، تمهيدًا لالتحاقه بتدريبات الفريق الجماعية.

عبدالله عطيف يوجه رسالة للجماهير

أكد عبد الله عطيف نجم وسط الهلال السعودي، أن عودته للتدريبات الجماعية بعد تعافيه الكامل من الإصابة، ستكون بعد شهر ونصف.

ويواصل عطيف، برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني بمقر النادي، منذ عودة التدريبات الجماعية للفريق الهلالي الأحد الماضي، في ظل تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكيله: عرض الهلال لا يرضي إدواردو

كشف مارسيلو بينهيرو؛ وكيل أعمال البرازيلي كارلوس إدواردو؛ محترف الهلال السعودي، أسباب عدم تجديد عقده مع الزعيم حتى الآن، مؤكدًا أن عرض الأزرق لم يرق إلى طموحاته. طالع التفاصيل

4 ناشئين في قائمة الهلال

أعلن الجهاز الفني بنادي الهلال بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو القائمة النهائية والتي اعتمدها لاستكمال منافسات الموسم الرياضي والتي شهدت 4 لاعبين من الفئات السنية قرر تصعيدهم المدرب الروماني وهم كلاً من محمد الشمري، وليد الأحمد، حمد العبدان، ومنصور البيشي.