"الزعيم الأفضل عربيًا وآسيويًا"

يرى الإعلامي الرياضي نايف الروقي، أن نادي الهلال السعودي هو بمثابة المحفز لكافة أندية المملكة، مؤكدًا أنه خلال 50 عامًا لن يقدر أي فريق على حل محله.

الزعيم كان قد توج بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي، ليحصل على اللقب رقم 17 من البطولة نفسها.

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ومنذ ذلك الحين، يشهد الوسط الرياضي السعودي حالة كبيرة من الجدل، بعدما أكد النصراويون حصول ناديهم على 17 بطولة دوري سعودي كذلك، في الوقت الذي يرفض المنافسون الاعتراف بهذه البطولات، كون أن منها بطولات مناطق.

وكتب الروقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سبق وذكرت ذلك صناعة فريق آخر يحل محل الهلال سيكون صعبًا على الأقل في الـ(50) سنة القادمة، الهلال ليس الأول محليًا بل عربيًا وآسيويًا وجمال كرتنا بأن هناك عدد من الأندية تتبادل التنافس مع الهلال كل موسم أو موسمين".

وأضاف: "بالعربي الهلال هو الملهم والمحفز لهم ليعملوا فلا تهدموه".

سبق وذكرت ذلك صناعة فريق آخر يحل محل #الهلال سيكون صعبًا على الأقل في الـ(50) سنة القادمة.#الهلال ليس الأول محليًا بل عربيًا وآسيويًا وجمال كرتنا بأن هناك عدد من الأندية تتبادل التنافس مع الهلال كل موسم أو موسمين.

بالعربي #الهلال هو الملهم والمحفز لهم ليعملوا فلا تهدموه.#روقيات — نايف الروقي | NAIF ALROQI (@alotaibinaif20) August 2, 2021

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل أعلن أنه تم تعيين لجنة لتوثيق البطولات، باشرت عملها قبل فترة، لكن أزمة كورونا عطلت الأمر إلا أنها عادت للعمل خلال هذه الأيام.