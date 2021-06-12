خاص | شهادة الكفاءة المالية .. الهلال من "راسب" إلى "ناجح"

أخبار رائعة للهلاليين

أفادت مصادر خاصة لجول النسخة العربية أن نادي الهلال السعودي نجح في تحويل وضعه فيما يخص شهادة الكفاءة المالية من "راسب" إلى "ناجح"، مما سيُتيح له قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وزارة الرياضة السعودية كانت قد أعلنت نجاح 3 أندية فقط في الحصول على شهادة الكفاءة المالية من بين جميع أندية الدوري السعودي، وهي أندية الفتح والفيصلي وأبها، ومنحت البقية فرصة حتى الـ21 من أغسطس القادم لتقديم مستندات جديدة والحصول على الشهادة التي ستمنحهم حق قيد لاعبيهم الجدد.

ما الذي فعله الهلال ليحصل على شهادة الكفاءة المالية؟

مصادرنا الخاصة أكدت أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل سددت جميع ديون النادي المقدرة بـ24 مليون ريال سعودي تقريبًا، وقد حصلت بالفعل على شهادة الكفاءة المالية.

ويُعد الهلال بذلك أول نادٍ من الخماسي الكبير يقوم بتسديد ديونه ويحصل على شهادة الكفاءة المالية، إذ مازالت أندية الاتحاد والنصر والأهلي والشباب تُكافح للخروج من تلك الأزمة.

وحسب إعلان وزارة الرياضة السعودية، الاتحاد هو الأكثر ديونًا بين أندية الدوري السعودي بقيمة 140 مليون ريال، فيما بلغت ديون النصر 120 مليون ريال تقريبًا.

ما هي تفاصيل ديون الهلال المقدرة بـ120 مليون ريال؟

لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة السعودية كانت قد أوضحت تفاصيل الديون الخاصة بكل نادٍ من أندية الدوري السعودي.

وتُوضح التفاصيل الخاصة بمبلغ الـ24 مليون ريال المستحقة على الهلال أن منها 9 ملايين و460 ألف ريال تقريبًا ذمم دائنة للاعبين وهي عبارة عن مقدمات عقود للاعبين حاليين في الفريق، بجانب 422 ألف ريال ذمم دائنة للأندية.

وبلغت ديون الهلال للموظفين والمدربين ما يقرب من 3 ملايين ريال، فيما كان المبلغ الأكبر خاص برواتب اللاعبين وبلغ 11 مليون و900 ألف ريال تقريبًا.

ما هي صفقات الهلال الجديدة في سوق الانتقالات لصيف 2021؟

الهلال لم يتعاقد سوى مع لاعب أجنبي واحد وآخر محلي، الأول هو موسى ماريجا مهاجم بورتو وقد ضمه الزعيم في صفقة انتقال حر.

اللاعب المحلي هو حمد اليامي مدافع القادسية الشاب، وقد انضم للهلال كذلك في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ناديه.

يرتبط النادي حاليًا بعدد من الأسماء وكان قد خسر صفقة أندرسون تاليسكا لصالح النصر، وأبرز تلك الأسماء لوكاس مورا نجم توتنهام.

اقرأ أيضًا |