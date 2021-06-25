تأكيدًا لـ "جول" .. الهلال يُعلن انتهاء "أزمة" شهادة الكفاءة المالية

أخبار رائعة للهلاليين

أعلن الهلال رسميًا حصوله على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة السعودية بعدما سدد جميع ديونه والمستحقات المالية المطلوبة منه حتى الـ30 من أبريل الماضي.

وزارة الرياضة السعودية كانت قد أعلنت في العاشر من يونيو الماضي نجاح 3 أندية فقط في الحصول على شهادة الكفاءة المالية من بين جميع أندية الدوري السعودي، وهي أندية الفتح والفيصلي وأبها، ومنحت البقية فرصة حتى الـ21 من أغسطس القادم لتقديم مستندات جديدة والحصول على الشهادة التي ستمنحهم حق قيد لاعبيهم الجدد.

وبعد يومين من ذلك، أكدت مصادر جول الخاصة أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل سددت الـ24 مليون ريال المطلوبة من النادي لتحصل على الشهادة التي لا يستطيع قيد لاعبيه الجدد في قائمته للموسم القادم دون الحصول عليها.

حساب الهلال الرسمي على تويتر أكد مساء اليوم الجمعة حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية بعدما سدد جميع التزاماته المالية والتعاقدية حتى 30 أبريل، موضحًا أن السداد تم دون جدولة أي مبالغ مالية.

تويتر الهلال نشر صورة لشهادة الكفاءة المالية التي حصل عليها وكتب معلقًا "كبير آسيا ينال شهادة الكفاءة المالية نظير التزامه المالي والتعاقدي حتى تاريخ 30 إبريل .. بدون جدولة أي مبالغ مالية".

📄 #كبير_آسيا ينال شهادة الكفاءة المالية نظير التزامه المالي والتعاقدي حتى تاريخ 30 إبريل.. بدون جدولة أي مبالغ مالية 🤩💙💪🏼 pic.twitter.com/SSTPhNOtnR — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 25, 2021

يُشار إلى أن الهلال تعاقد حتى الآن مع المالي موسى ماريجا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بورتو، وضم كذلك مجانًا المدافع الشاب حمد اليامي عقب انتهاء عقده مع القادسية.