"الهلال سيندم ندمًا شديدًا إن فرط بجوميس"

الهلال يدرس التعاقد مع مهاجم بديل للفرنسي، لكن أحدهم يُحذره

حذر الناقد الرياضي محمد الشهراني نادي الهلال السعودي من التفريط بمهاجمه بافيتمبي جوميس، ذلك في ظل الحديث الدائر حول عمل الإدارة برئاسة فهد بن نافل على التعاقد مع مهاجم جديد.

الهلال ضم جوميس من جلطة سراي صيف 2018 مقابل 6 ملايين يورو، وقد تألق مع الفريق ووصل خلال مواجهة الشباب الأخيرة لهدفه الـ100 بالقميص الأزرق، منهم 68 هدفًا في الدوري السعودي.

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ورغم إحرازه 20 هدفًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم إلا أن هناك العديد من الأصوات الداعية لرحيله بنهاية الموسم الجاري والتعاقد مع مهاجم أصغر سنًا وأفضل بدنيًا منه، خاصة في ظل عدم تقديمه للأداء المطلوب في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

الشهراني وخلال تصريحاته لقناة 24 السعودية أكد أن الهلال سيندم ندمًا شديدًا إن سمح لجوميس بالرحيل، مبررًا ذلك بأن التعاقد مع مهاجم جديد يحمل الكثير من الخطورة والمغامرة خاصة فيما يتعلق بانسجامه مع الفريق وأجواء الكرة السعودية.

إذ قال "أحترم كل الآراء الداعية لتخلي الهلال عن جوميس، لكن رأيي الشخصي أن الهلال سيندم ندمًا شديدًا من الناحية الفنية إن فرط بجوميس وتركه يرحل، هو مهاجم هداف".

تابع "نحن نتجاهل أحيانًا الانسجام والتناغم الفني التكتيكي، قد يتعاقد الهلال مع لاعب أفضل من جوميس بمراحل لكن نجاحه ليس مضمونًا، جوميس هداف ونجح بالفعل".

يُشار إلى أن الهلال كان قد جدد عقد مهاجمه صاحب الـ35 عامًا لعامين، لينتهي صيف 2022.