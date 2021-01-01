مفاوضات في الهلال لإنعاش الخزينة بـ8 ملايين ريال

الإدارة في مفاوضات، والأمر قد يتطور إلى المحاكم

دخل مجلس إدارة الهلال السعودي بقيادة فهد بن نافل في مفاوضات جادة مع أحد شركاء النادي السابقين للحصول على تعويض قدره 8 ملايين ريال سعودي، بعد إنهاء العلاقة التعاقدية بينهما قبل عدة أشهر.

الشريك السابق وهو شركة متخصصة في السياحة والطيران وقع عقود رعاية الهلال لمدة 5 سنوات، لكنه فسخ العقد بسبب ظروف جائحة كورونا بعد 14 شهرًا فقط من بدايته، وتحديدًا في أكتوبر الماضي.

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وقد تعاقد الهلال مع إحدى سلاسل المطاعم الشهيرة بدلًا من الشريك السابق وقد ظهر شعارها على قميص الفريق مع عدد من المزايا الإعلانية الأخرى.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن المفاوضات بين الهلال وشريكه السابق انطلقت بالفعل للوصول إلى تسوية مالية بعد فسخ العقد، إذ يُطالب النادي بالحصول على 8 ملايين ريال سعودي.

وأكد مصدر للرياضية أن تلك الملايين الثمانية هي عبارة عن دفعات ومكافآت بطولات كان الشريك السابق ملزمًا بدفعها وفقًا للعقد الموقع بين الطرفين، وأوضح أن المفاوضات تسير جيدًا وفي أجواء ودية، مستبعدًا وصول الخلاف إلى مرحلة التقاضي بين الطرفين.