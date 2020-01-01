خاص | مدرب اللياقة السابق في الهلال: هذا سر تألق الشلهوب الدائم، واللاعب السعودي محترف وملتزم تمامًا

جول النسخة العربية يُجري حوارًا خاصًا مع ألفارو فيليب مدرب اللياقة البدنية السابق في الهلال والوحدة

حاوره: حمزة الغامدي .. ترجمة وكتابة: تامر أبو سيدو

أبدى التشيلي ألفارو فيليب مدرب اللياقة البدنية السابق في ناديي الهلال و الوحدة ترحيبه ورغبته في العودة للعمل في الدوري السعودي للمحترفين ، مؤكدًا خلال حوار خاص مع جول النسخة العربية أنه كان يشعر بالراحة التامة في السعودية، سواء على الصعيد الشخصي أو العملي.

المدرب الذي عمل مع الهلال موسم 2016-2017 ثم عاد في فترة أخرى منذ مارس 2018 حتى نهاية الموسم امتدح اللاعب السعودي وأكد أنه يعمل باحترافية والتزام كامل، كما أشار إلى أن ضغط المباريات والمنافسة على أكثر من منافسة هو الفارق الكبير بين الهلال والوحدة.

المزيد من الفرق

إليكم الحوار الذي أجراه جول النسخة العربية مع ألفارو فيليب الذي يُعد أحد أفضل وأبرز المعدين البدنيين الذين عملوا في الدوري السعودي.

ما مدى رغبتك بالعودة للعمل في السعودية؟

أحب العودة دومًا للعمل في السعودية، لقد كنت مرتاحًا تمامًا هناك وانسجمت جيدًا مع الثقافة السعودية وفهمتها جيدًا.

ورياضيًا حظيت بتجربة جيدة دومًا هناك، ولذا أحب العودة في أي لحظة.

ما الفارق بين تجربتك في الهلال والوحدة؟

الفارق الرئيسي كان في عدد المباريات، إذ كنا نلعب مع الهلال كل 3-4 أيام لأننا ننافس على أكثر من جبهة.

الأمور الأخرى جميلة جدًا في الناديين وكل منهما له ذكرياته الخاصة، الوحدة فريق تاريخي يُمثل مدينة مهمة جدًا مثل مكة.

من هم أفضل اللاعبين السعوديين الذين دربتهم؟

ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب ومحمد القرني وسلمان الفرج وياسر الشهراني وأسامة هوساوي وآخرون. لا أريد أن أظلم أحدًا، جميع اللاعبين الذي عملت معهم كانوا مميزين للغاية.

ما سر تألق محمد الشلهوب المتواصل رغم أنه أكبر لاعبي الهلال سنًا؟

هذا لأنه يعيش حياة احترافية تمامًا. يُحافظ على نظامه الغذائي وراحته بجانب أنه ذكي جدًا على أرض الملعب. حياته الشخصية منظمة تمامًا وهذا الأمر يُطيل عُمر أي لاعب على أرض الملعب.

بعد توقف النشاط الرياضي لثلاثة أشهر في السعودية تقريبًا، ما المدة الكافية لأن يستعيد اللاعبون جاهزيتهم البدنية؟

تلك نقطة مهمة للغاية، لابد من منح اللاعبين خمسة أسابيع على الأقل للعمل وفق برامج محددة مع المدربين ليستطيعوا الوصول للجاهزية المناسبة للعب.

برأيك، هل يُمكن العودة بسهولة للمنافسة بعد تلك الفترة الطويلة من التوقف؟

العودة من التوقف ليوم واحد تكون صعبة جدًا في حال كانت المنافسة قوية وعلى أهداف مهمة. لابد من الاهتمام باللاعبين والتأكد من أن كلًا منهم وصل للمستوى البدني المطلوب للعب.

ما سبب رحيلك عن الهلال بعد الموسم الاستئنائي في 2016-2017 والذي تُوج بالفوز بالدوري وثنائية الكأس؟

السبب الوحيد خلف مغادرتي الهلال كان عائلتي. زوجتي كانت حامل وقد رفضت أن تعود للسعودية لتلد ابنتنا هنا، لذا كان علي الاستقالة والمغادرة إلى تشيلي لأحضر الولادة.

ما مدى تأثير العادات السعودية الإيجابي والسلبي على الحالة البدنية للاعبين؟

شخصيًا لم أواجه أي مشاكل في العمل البدني مع اللاعبين، لقد استجابوا دومًا لي بشكل ممتاز. جميعهم تميزوا بالاحترافية الشديدة والالتزام الكامل.

اللاعب السعودي يجب أن يتدرب بشكل رئيسي مع الكرة، ذلك يجعلهم سعداء وبالتالي يُحسن من مستوى أدائهم.

هل الحديث عن الإرهاق والمداورة لتبرير غياب بعض اللاعبين عن اللعب من المدربين أمر حقيقي؟ أم أنه مجرد حجة لدى المدرب لإخفاء السبب الحقيقي لإبعاد اللاعبين عن اللعب؟

هو صحيح تمامًا، لأن الإرهاق في كرة القدم تراكمي ويزداد مع الوقت، ولابد من العناية جيدًا باللاعبين عند نهاية الموسم. لابد من التخطيط جيدًا وعلى جميع الأصعدة.

هل عانيت من ضغط العمل في الهلال نتيجة المنافسة على أكثر من بطولة؟

بالتأكيد، هذا الأمر يؤثر على النادي بالكامل وليس فقط اللاعبين، حتى المدربين والموظفين العاملين في النادي.

تلك مسؤولية هائلة عليك تعلم كيف تحملها، وعلينا توجيه التحية للجماهير لأن كرة القدم تعتمد عليهم ودونهم نحن لا شيء.

كيف يتأثر أداء اللاعبين في أوروبا عنه في منطقة الخليج بسبب اختلاف الطقس؟

نحن نشعر بالتغيير بقوة حين نصل السعودية، خاصة بسبب الأجواء الحارة التي نشعر بها طوال اليوم، لكن الجيد أننا نستطيع التأقلم معها سريعًا وخلال أسابيع.

الأمر الأصعب هو التدرب بالليل، هذا هو الشيء الأصعب للاعبين الأجانب لأنه يعني تغييرًا كبيرًا في نظام حياتهم.

هل تضرر أسامة هوساوي من قرار اعتزاله مبكرًا؟

لقد تحدثت مع أسامة أكثر من مرة بهذا الشأن. لقد كان مرهقًا جدًا حتى قبل كأس العالم، أعتقد أن القرار الأفضل للاعب حين لا يتدرب ويلعب جيدًا هو الاعتزال بأفضل طريقة ممكنة. أعتقد أنه كان الوقت المناسب لقراره.

من هم أفضل لاعبي الهلال من الناحية البدنية؟