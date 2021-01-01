أخبار الهلال اليوم | التشكيل المتوقع لمواجهة النصر، وأسباب التراجع هذا الموسم

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 23 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 23 فبراير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

التشكيل المتوقع للهلال أمام النصر اليوم

انتعشت صفوف الهلال بعودة عبد الله المعيوف وجانج هيون سو قبل مواجهة النصر في الدوري السعودي مساء اليوم الثلاثاء.

التشكيل المتوقع للهلال على ملعب مرسول بارك اليوم يتكون من:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: ياسر الشهراني، علي آل بليهي، جانج هيون سو، محمد البريك

الوسط الدفاعي: جوستافو كويلار، ناصر الدوسري

الوسط الهجومي: أندريه كاريلو، سيباستيان جيوفينكو، سالم الدوسري

الهجوم: بافيتمبي جوميس

أهداف الهلال في ديربي الدوري .. 46 بواسطة 33 لاعبًا

يحل الهلال ضيفًا على النصر في قمة الجولة الـ20 من الدوري السعودي مساء غدٍ الثلاثاء، ويُقام اللقاء على ملعب مرسول بارك الخاص بالنصر.

الهلال يدخل المباراة بحثًا عن هدفه الـ47 ضد النصر في تاريخ دوري المحترفين السعودي، إذ سبق أن أحرز 46 هدفًا بواسطة 33 لاعبًا.

ونجح 13 لاعبًا سعوديًا في زيارة مرمى النصر وأحرزوا ما مجموعه 24 هدفًا، فيما نجح 4 لاعبين برازيليين في إحراز 9 أهداف.

الجنسية الفرنسية كان لها حضورًا في مباريات الديربي المقامة تحت مظلة دوري المحترفين السعودي، إذ سجل لاعب واحد 5 أهداف للهلال ضد النصر، وكذلك سجل سوري واحد 3 أهداف، فيما اكتفت الجنسية الإيطالية والأوروجويانية والرومانية والمغربية بهدف واحد لكل منها.

الهدف الـ46 للهلال في مرمى جاره كان بواسطة مدافع النصر عمر هوساوي بالخطأ في مرمى فريقه.

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