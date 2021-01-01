أخبار الهلال اليوم | ميكالي بين البقاء والرحيل و"لن نسمح للزعيم بالعودة على حسابنا"

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 17 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 17 فبراير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

مدرب الاتفاق: لن نقبل بعودة الهلال على حسابنا

أكد أحمد المالكي؛ المدرب المساعد للاتفاق، أن فريقه سيقدم مباراة قوية أمام الاتفاق، رافضة السماح للخصم بالعودة للانتصارات على حسابه.

وقال المالكي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة التي ستقام غدًا الخميس: "بالتأكيد الهلال منافس قوي ومواجهته صعبة، خاصةً أنها على أرضه، لكننا سنقدم مباراة قوية، ولن نسمح له بالعودة على حسابنا، فهي في الأخير مباراة كأي مباراة، وبإمكاننا أن نظهر شخصية الاتفاق بها".

ميكالي يغير من فكر إدارة الهلال

يحاول مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، فرض حالة من الاستقرار على الفريق الأول لكرة القدم، وهي السياسة التي يتبعها منذ قدومه حتى في فترات الانتقالات؛ الشتوية والصيفية. ( طالع التفاصيل )

طلب "خاص" من الهلال بشأن مواجهة الرائد

قررت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، بتوجيه طلب خاص قبل مواجهة الرائد، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ( طالع التفاصيل )

فرانس فوتبول تكشف تطورات مفاوضات الهلال مع خليفة لوشيسكو

وعلى عكس ما أكدت "الرياضية"، فإن "فرانس فوتبول" تؤكد أنه لن يبقى روجيريو ميكالي كثيرًا على رأس القيادة الفنية لنادي الهلال السعودي، إذ بدأ مجلس الإدارة برئاسة فهد بن نافل، في فتح خط مفاوضات مع مدرب برتغالي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة. ( طالع التفاصيل )

مهمة إنقاذ .. رازفان لوشيسكو مطلوب في الدوري الإيطالي

لن يبقى الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني السابق للهلال السعودي، كثيرًا بعيدًا عن الملاعب بعدما تمت إقالته من الزعيم، فهناك نادٍ إيطالي يريده بقوة. ( طالع التفاصيل )

نصائح فانتاسي الدوري السعودي الأسبوع 19 | راهن على الهلال، ولا تفرط بمهاجمي الأهلي

جول النسخة العربية يبدأ اليوم طرح حلقات أسبوعية يُقدم خلالها نصائح للمشاركين في فانتاسي الدوري السعودي، والبداية مع حلقة الأسبوع الـ19 من الدوري. ( طالع التفاصيل )

فيديو .. الدوري السعودي ـ 18 | العنصرية القبيحة لن تُلطخ الدوري السعودي وسحر الكويكبي

لم تكن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هادئة على الإطلاق، ليس في أحداثها الفنية فقط، إنما اشتعلت بواقعة سيطرت على كافة أحداث المباريات ألا وهي العنصرية ضد سيباستياو "سيبا"؛ لاعب الشباب، من قبل دكة بدلاء النصر، خلال ديربي الرياض. ( طالع التفاصيل )

التاريخ لا ينصر ميكالي والمولد المنتعش والأهلي +90 | ماذا ينتظرنا بالجولة 19 من الدوري السعودي؟

بعد الجراح الكثيرة التي سببتها الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سواء للفرق أو اللاعبين، تنطلق بالغد الجولة الـ19، ليحاول كل فريق تضميد جراحه، وآخرون يحاولون مواصلة الانتصارات. ( طالع التفاصيل )

دوري اللا هزيمة وصاحب الـ3 فترات .. من الإنجازات إلى مدربين منبوذين بالدوري السعودي

مدربون صنعوا تاريخًا كبيرًا رفقة الأندية السعودية خلال السنوات الأخيرة، بتحقيق الإنجازات والبطولات والأرقام القياسية خلال الفترة التي تواجدوا بها في قيادة أنديتهم. ( طالع التفاصيل )