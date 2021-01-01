أخبار الهلال اليوم | أمنية علي الحبسي، و"الدوري للزعيم بشرط واحد"

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 22 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 22 فبراير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

محمد العنزي: الدوري السعودي للهلال بنسبة 99% .. بشرط واحد

قال الناقد الرياضي محمد العنزي عبر برنامج "الدوري مع وليد" مساء أمس أن الهلال سيُتوج بالدوري السعودي هذا الموسم بنسبة 99%، لكن بشرط واحد هو انتصاره على النصر في مباراة الجولة الـ20 من الدوري السعودي والتي ستُلعب غدًا في ملعب مرسول بارك.

وأضاف "مع احترامي للمنافسين خاصة الشباب والأهلي لكن الهلال هو الفريق الكبير والمرشح الكبير للفوز بالدوري لكن بشرط فوزه على النصر".

​علي الحبسي: كنت أتمنى اللعب للهلال لسنوات أطول

قال علي الحبسي حارس المرمى العُماني المعتزل أن الهلال هو النادي الذي تمنى له اللعب لسنوات أطوال مما فعل.

وقال لاعب الهلال السابق في مقطع فيديو انتشر عبر السوشيال ميديا "الهلال هو النادي الذي تمنيت اللعب له لسنوات أطوال، لأني عشت أيامًا جميلة هناك والتقيت بلاعبين وجماهير، وشعرت بين صفوفه بأني وسط عائلتي".

الهلال يسعى لدعم تفوقه التاريخي على النصر في ملعبه

يحل الهلال ضيفًا على النصر في قمة الجولة الـ20 من الدوري السعودي مساء غدٍ الثلاثاء، ويُقام اللقاء على ملعب مرسول بارك الخاص بالنصر.

الهلال يدخل المباراة بهدف دعم سجله الممتاز على أرض منافسه خللال حقبة دوري المحترفين، إذ لعب 12 مباراة مع النصر خارج ملعبه فاز في 8 منهم.

وكان آخر انتصار للزعيم على ملعب النصر في إياب الموسم الماضي حين هزمه بأربعة أهداف مقابل هدف.

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