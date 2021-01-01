أخبار الهلال اليوم | توصيات إسبانية .. وفهد بن نافل يؤازر اللاعبين

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 26 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 26 فبراير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

إلى لاعبي الهلال .. تشبعتم؟ فاستحضروا مقولة التمياط!

أي مرحلة تأتي بعد نجاح غير مسبوق، ينبغي أن يكون بها حافزًا، يلعب دورًا في تحريك دوافع الجميع نحو مواصلة تحقيق الإنجاز والاستمرار فيه، وهذا لم يحدث في الهلال بعد أن حقق ثلاثية تاريخية ألا وهي: " الدوري والآسيوية وكأس الملك"، والتي لم يسبق لفريق سعودي أن حققها من قبل.

فبعد أن استطاعت إدارة نادي الهلال بقيادة الرئيس الذهبي فهد بن نافل أن تنجح في الظفر ببطولة دوري أبطال آسيا، لم تدفع "مهر" المحافظة عليه، وذلك بالإبقاء على نفس عناصر الفريق دون خلق أي إضافات أو حوافز، من أجل مواصلة المشوار نحو تحقيق البطولات، وهو أمر ينطبق كذلك على مدرب الفريق الروماني المقال رازفان لوشيسكو، الذي بدأ الموسم وسط أخطاء عدة ومتكررة، وكأن حالة الشبع الكروي قد وصلت أقصاها لمدرب حقق إنجازًا لم يحققه من سبقه. " اقرأ التفاصيل "

الهلال يعود لتدريباته والثلاثي المصاب يبدأ الجري

عاد فريق نادي الهلال لتدريباته مساء أمس الخميس، بعد حصول الفريق على راحة يوم الأربعاء الماضي، عقب خسارة ديربي الرياض أمام النصر.

وشهدت التدريبات إجراء صالح الشهري وهتان باهبري ومحمد كنو ثلاثي الفريق المصاب، تدريبات لياقية متنوعة ضجد برامجهم التأهيلية.

عودة كنو والشهري وباهبري بناء على توصيات إسبانية

أكدت تقارير صحفية، على أن الإسباني خوان دوكي، طبيب فريق نادي الهلال، أوصى الثلاثي المصاب محمد كنو وصالح الشهري وهتان باهبري، بأداء تدريبات خفيفة، من أجل إعادة جزء مما فقدوه من اللياقة خلال الأيام الماضية بسبب الإصابة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن التوصيات الإسبانية وراء مشاركة الثلاثي المصاب في تدريبات الهلال.

رئيس الهلال يتابع التدريبات قبل مواجهة الفتح

حرص فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، على متابعة تدريبات فريقه، التي أقيمت مساء يوم الخميس، تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي.

وشهدت التدريبات خوض اللاعبين الذين شاركوا امام النصر تدريبات فنية متنوعة، بينما خاض باقي اللاعبين مناورة أمام فريق الشباب بالنادي.