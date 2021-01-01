أخبار الهلال اليوم | كاريلو يجد المشكلة والعلاج، ودور البريك في صد ركلة جزاء السومة

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 16 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 12 يناير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

كاريلو يصف مشكلة الهلال ويجد الحل

أكد أندريه كاريلو جناح الهلال أنهم لم يعتادوا الغياب عن تحقيق الفوز كما حدث مؤخرًا في الدوري السعودي، مطالبًا لاعبي الفريق ببذل المزيد من الجهود لاستعادة نغمة الانتصارات، ذلك خلال تصريحاته عقب التعادل السلبي مع الأهلي.

النجم البيروفي وصف المشكلة ووجد العلاج، بقوله للقناة السعودية الرياضية "نواجه مشكلة حين يلعب الخصم بتكتل دفاعي، نحتاج لإيجاد حلول أكثر للتفوق على تلك العقبة، نحن نلعب بطريقة هجومية فيما الفرق الأخرى تلعب أمامنا لإيقاف طريقة لعبنا. علينا البحث عن حلول هجومية جديدة للعودة إلى طريق الانتصارات من جديد".

المزيد من الفرق

المعيوف يكشف دور البريك في التصدي لركلة جزاء السومة

كشف عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال دور زميله محمد البريك في تصديه لركلة جزاء الأهلي التي سددها عمر السومة خلال مباراة أمس بين الفريقين والتي انتهت بالتعادل السلبي.

إذ قال "البريك أشار لي على الزاوية التي سيُسدد عليها السومة وأنا سرت على توقعه ونجحت في التصدي للركلة. قدمت مباراة كبيرة وكذلك محمد الربيعي حارس مرمى الأهلي، هذا بفضل عملنا الكبير وجهد زملائي اللاعبين. بحثنا عن الفوز لكن لم نُوفق اليوم".

جول 25 | صلاح والبريك يقودان التشكيل المثالي للعرب في 2020

لاعب من الهلال في الفريق المثالي للعرب في 2020. التفاصيل هنا

بتعادله مع الأهلي .. الهلال يُحطم رقمًا سلبيًا في تاريخه

رقم سيئ للهلال هذا الموسم في الدوري السعودي. التفاصيل هنا

لوشيسكو: عدم احتساب ركلة جزاء للهلال قرار "مُعيب"

تصريحات المدرب الروماني بعد التعادل مع الأهلي. التفاصيل هنا

هل هناك ركلة جزاء للهلال أمام الأهلي؟ جمال الشريف يحسم الأمر

الحكم السوري يطرح رأيه بخصوص اللقطة الجدلية في مباراة الأهلي والهلال. التفاصيل هنا

طالب بخطوات عاجلة .. بيان حاد من الهلال تجاه الأخطاء التحكيمية

الهلال يتحرك رسميًا ضد أخطاء الحكام. التفاصيل هنا

فيديو | خلاف حاد بين الحكام حول لقطة "فيسا والشهري" خلال مباراة الأهلي والهلال

جدل كبير حول القرارات التحكيمية خلال مباراة الأهلي والهلال. التفاصيل هنا

ميلويفيتش .. هل تُشجع الهلال؟ ولماذا هذا التغيير يا لوشيسكو؟