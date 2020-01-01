أخبار الهلال اليوم | جوميس يرفض السخرية من النصر ولاعب جديد ينضم لغيابات الكلاسيكو

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 24 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 24 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فيديو | جوميس يرفض السخرية من النصر: أريده أن يعود إلى القمة

رفض الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، السخرية من وضع النصر الحالي في الدوري السعودي للمحترفين، مؤكدًا أنه من مصلحة المنافسة أن يعود العالمي لوضعه الطبيعي. ( طالع التفاصيل )

الطريس يغيب عن الكلاسيكو

تأكد غياب فواز الطريس؛ لاعب الهلال، عن مباراة الكلاسيكو المقبلة أمام الاتحاد، المقرر إقامتها بعد غدٍ السبت، ضمن الجولة العاشرة من الدوري المحلي.

اللاعب لم يشارك في مران الليلة، إثر شعوره بآلام في العضلة الضامة.

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الشهراني والعليان يواصلان التأهيل

شهد مران الليلة مواصلة ثنائي الهلال ياسر الشهراني ومد الله العليان، برنامجيهما التأهيليين، تمهيدًا لعودهما للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

الثنائي كان قد أصيب في عضلة الساق.

رسالة الدوسري للجماهير

وجه سالم الدوسري؛ جناح الهلال، رسالة لجماهير ناديه قبل مواجهة الاتحاد في المباراة المقبلة.

وقال الدوسري، عبر فيديو نشره حساب ناديه الرسمي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هلا بالهلاليين، نحن دائمًا فائزون بدعواتكم، تمنوا لنا التوفيق في مباراتنا يوم السبت".

حكم محلي للكلاسيكو

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن لجنة الحكام قررت تعيين حكم محلي إدارة لقاء الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد.

وأوضحت الصحيفة أن اللجنة عينت السعودي محمد الهويش لإدارة المباراة، ليعود الحكم المحلي لإدارة الكلاسيكو بعد غياب.

الهلال يدخل الكلاسيكو دون 3 لاعبين

يستعد فريق نادي الهلال، لمواجهة الاتحاد، في كلاسيكو الكرة السعودية، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الهلال سيدخل المباراة وهو يعاني من فقدان 3 لاعبين مهمين، وهم عبد الله المعيوف وعلي البليهي وياسر الشهراني

جيوفينكو يعود لقائمة الهلال في مواجهة الاتحاد

عاد الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، مهاجم نادي الهلال، إلى التدريبات الجماعية التي أقيمت أمس الأربعاء، بعد انتهاء البرنامج التأهيلي، عقب إصابة العضلة الخلفية.

وأصبح جيوفينكو جاهزًا للمشاركة في مباراة الاتحاد القادمة، بالجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

نجم الهلال السابق يشارك بكأس التحدي

أعلن ياسر القحطاني، مهاجم نادي الهلال السابق، ومناف أبو شقير لاعب الاتحاد المعتزل، بأنهما سينضمان للمباراة الاستعراضية، لنهائيات "كأس الخليج للأساطير" المتنقلة الأولى، يوم 25 ديسمبر المقبل.

وهذه هي المرة الأولى التي يشارك خلالها القحطاني وأبو شقير في مباراة عرض ألعاب الفيديو.

نجم الهلال السابق يلتمس العذر للوشيسكو

التمس حسين الحبشي، نجم نادي الهلال السابق العذر للمدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأزرق، بسبب انتهاجه سياسة التدوير.

الحبشي قال خلال تصريحات لصحيفة الرياضية: "رازفان معذور لانتهاجه سياسة التدوير بين اللاعبين، في ظل انخفاض مستوى اللياقة البدنية للفريق، لأنه مرهق بسبب مشاركاته الآسيوية والمحلية، وأيضًا لإصابة بعض نجومه المؤثرين".