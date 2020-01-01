أخبار الهلال اليوم | هل يرحل جيوفينكو في الشتاء؟ والوافد الجديد يتحدى البريك

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 16 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 16 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

هل يرحل جيوفينكو في الشتاء؟

أوضحت صحيفة "الوطن" حقيقة ما تردد عن رحيل الإيطالي سيباستيان جيوفينكو؛ لاعب الهلال، عن صفوف الفريق، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأكدت الصحيفة أنه لا صحة لما تردد عن عزم اللاعب العودة إلى الدوري الإيطالي في يناير، وأنه مستمر في صفوف الزعيم.

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موقف هيون والبريك مطمئن

أكدت صحيفة "الرياضية" أن موقف ثنائي الهلال المصاب جانج هيون سو ومحمد البريك، غير مقلق، إذ أنه يمكنهما المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، وإن كانت الشكوك تحوم حول إمكانية لحاقهما بمواجهة الفريق بالغد أمام الفتح، بدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويعاني هيون سو من كدمة في مفصل القدم، بينما أصيب البريك بكدمة في الركبة.

مشرف الوحدة: احترامنا للهلال سبب الفوز

أرجع توفيق تونسي؛ المشرف العام على الكرة بنادي الوحدة، سبب فوز فريقه أمام الهلال بالجولة الثامنة من الدوري المحلي إلى احترام الخصم.

وقال تونسي، خلال تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد": "استعدينا للهلال مثلما نستعد لأي فريق، فجميع الفرق قوية، ونحن بالفترة الماضية عملنا على صناعة شخصية للفريق، وسبب الفوز هو احترامنا للهلال، فالخسارة في نظرهم كبيرة كما هو الحال عندنا".

الوافد الجديد: لا أخشى منافسة البريك

أكد حمد اليامي؛ الوافد الجديد للهلال، أنه يتطلع للمنافسة مع محمد البريك زميله بالفريق، مشددًا على أنه لا يخشى المنافسة مع أي لاعب.

وقال اليامي، في تصريحات تليفزيونية: "المنافسة ترفع من مستوى الفريق، جئت للهلال دون خوف من أي لاعب، فلاعب الكرة عليه أن يقدم كل ما لديه لمصلحة فريقه، لذلك أنا لا أخشى المنافسة مع زميلي بنفس المركز محمد البريك، فقد جئت لتحقيق البطولات".