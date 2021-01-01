أخبار الهلال اليوم | كاريلو يتوج بجائزتين .. والباطن يستعيد لاعبه أمام الزعيم

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 1 يناير 2021

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 1 يناير 2021 الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الباطن يستعيد خدمات لاعبه أمام الهلال

يستعيد نادي الباطن خدمات لاعبه التريندادي خاليم هايلاند، في مباراة الهلال المقبلة، وذلك بعدما تعرض للإصابة مؤخرًا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن طبيب نادي الباطن منح الضوء الأخضر للاعب، من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية، ليكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الهلال بالجولة 12 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

المزيد من الفرق

كاريلو يحصل على جائزتين في بيرو

أعلنت قناة "موفيستار ديبورتس" البيروفية، عن حصول لاعب نادي الهلال أندريه كاريلو، على جائزتين بتصويت الجماهير عن عام 2020.

كاريلو حصل على جائزة أفضل لاعب في منتخب بيرو بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2020، وجائزة أفضل هدف بالتصفيات، عن هدفه في مرمى البرازيل.

ياسر القحطاني يعلق على تعادل الهلال مع الشباب

علق ياسر القحطاني، مهاجم فريق نادي الهلال، على تعادل الفريق الأزرق أمام الشباب، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس.

القحطاني كتب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "الحمد لله، أجمل ما في المباراة صالح الشهري".

حديث ودي بين رئيسي الهلال والشباب بعد الديربي

جمع حديث ودي بين فهد بن نافل وخالد البلطان بعد مباراة الشباب أمام الهلال، والتي جمعت بينهما مساء أمس الخميس.

ورصدت الكاميرات الناقلة للمباراة، الحديث الودي الذي جمع بين رئيسي الشباب والهلال عقب المباراة داخل أرضية الملعب.