أخبار الهلال اليوم | القادسية يتمسك باليامي .. والجندي المجهول بالنادي

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 11 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الجمعة 11 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الهلال يتفق مع عطيف على التجديد .. والفرج والشهراني بالطريق

توصلت إدارة نادي الهلال، لاتفاق مع عبد الله عطيف، لاعب وسط الفريق، على تجديد عقده لمدة عامين قادمين، في ظل اقتراب عقده من نهايته بنهاية الموسم الحالي.

ويدخل عطيف فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده الحالي مع الهلال بعد أسابيع قليلة، حيث سيكون له الحق في التوقيع لأي فريق آخر دون الرجوع إلى إدارة نادي الهلال. " اقرأ التفاصيل "

المزيد من الفرق

نادي القادسية: عرضنا على اليامي البقاء ولكنه فضل الهلال

أكد علي بن درعم، المتحدث الرسمي باسم نادي القادسية، على أن ناديه كان يرغب في استمرار حمد اليامي، الذي انتقل حديثًا إلى الهلال، ولكنه رفض كل العروض التي تم تقديمها له.

علي بن درعم قال خلال تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "إدارة القادسية قدمت أكثر من عرض لحمد اليامي، منها رفع راتبه إلى الفئة الأولى، ولكنه فضل الرحيل إلى الهلال".

القادسية يتمسك باليامي حتى آخر يوم بعقده

تمسك يوسف المناع، المدير الفني لفريق القادسية، بخدمات لاعبه حمد اليامي، حتى نهاية عقده بالصيف المقبل، وذلك رغم توقيعه لنادي الهلال مؤخرًا.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى أن المناعي تمسك باستمرار اللاعب حتى نهاية الموسم، من أجل الاستعانة به في المباريات الرسمية، خاصة وأنه واحدًا من العناصر الأساسية بفريقه التي يعتمد عليها بشكل دائم".

سعود كريري: المفرد الجندي المجهول بالهلال

أكد سعود كريري مدير الكرة بنادي الهلال، على أنه فكر كثيرًا في صعوبة مهمته مع نادي الهلال، ولكن وراء موافقته على هذا المنصب هو فهد المفرج الذي اعتبره الجندي المجهول بقلعة الزعيم.

كريري قال خلال تصريحا تليفزيونية: "المفرج هو من عرض علي منصب مدير الكرة، ويعرف أني قريب من عقلية النادي، وهو لا يعمل بلا مركزية، وأعتبره الرجل الخفي أو الجندي المجهول بالنادي".