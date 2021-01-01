أخبار الهلال اليوم | مغربي على رادار الزعيم وشرطا الشباب للاستغناء عن الحمدان

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 3 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 3 فبراير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الهلال يرفع عرضه لضم دجانيني وطرابزون التركي يشترط للموافقة

قدم نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، عرضًا جديدًا للكاب فيردي دجانيني تافاريس؛ لاعب أهلي جدة السابق وطرابزون التركي الحالي، للظفر بخدماته خلال الميركاتو الشتوي الجاري. ( طالع التفاصيل )

خاص | شرطان للشباب .. الهلال يتوصل لاتفاق مبدئي بضم الحمدان في الشتاء

يبدو أن محاولات نادي الهلال السعودي لشراء المدة المتبقية في عقد عبد الله الحمدان؛ مهاجم الشباب السعودي، قاربت على النجاح، خلال الأيام المتبقية من الميركاتو الشتوي الجاري. ( طالع التفاصيل )

بقير يعد بهزيمة الهلال

وعد التونسي سعد بقير؛ لاعب أبها، جماهير ناديه بتحقيق الفوز أمام الهلال، في المباراة التي ستجمع بينهما غدًا الخميس، ضمن الجولة الـ17 من الدوري المحلي، لتعويض الهزائم الثلاث التي تعرض لها فريقه مؤخرًا.

وقال بقير، خلال تصريحاته لصحيفة "الاقتصادية": "قدمنا مستويات مميزة في المباريات الأخيرة، لكننا لم ننتصر، بسبب قلة التركيز، هذا ما ينقصنا، لكننا سنعود أقوى أمام الهلال ونحقق الفوز ونعود لمكاننا الطبيعي".

لاعب وسط مغربي ينافس الهلال عليه

أكدت صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية أن الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال، أوصى إدارة ناديه بالتعاقد مع المغربي عمر القدوري؛ لاعب وسط باوك اليوناني، خلال الشتاء الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب محل اهتمام عدة أندية أوروبية، مما سيصعب من مهلة الهلال، بجانب أن النادي اليوناني يعتزم تجديد عقده، لكن لمعرفة لوشيسكو السابقة به، فقد قام بتدريبه وقتما كان مدربًا لبارك، تجعله يصر على ضمه.