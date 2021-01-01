أخبار الهلال اليوم | "قدمنا عرضنا الأخير لتيشيرا"، ورسالة جوميس للجماهير

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 2 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 2 فبراير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

اتحاد كرة القدم السعودي يطلب استضافة دوري أبطال آسيا

أبدى الاتحاد السعودي لكرة القدم رغبته في استضافة مباريات دوري أبطال آسيا 2021، وذلك بعد التنسيق المباشر مع الأندية المشاركة والراغبة في الاستضافة.

وأوضح مصدر في الاتحاد لصحيفة الرياضية السعودية أن كافة الملاعب المتاحة لاستضافة البطولة مطابقة للشروط الواردة في تعميم الاتحاد الآسيوي حول ذلك، موضحًا أنه سيتم التنسيق مع كافة الأطراف المعنية ومن ثم تقديم طلب الاستضافة قبل نهاية المدة المحددة للتقديم في منتصف فبراير الجاري.

في رسالة جديدة .. جوميس يُطالب جماهير الهلال بالتفاؤل

وجه بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال رسالة جديدة لجماهير النادي طالبهم خلالها بالتفاؤل عقب الخسارة أمام النصر في السوبر السعودي.

إذ كتب معلقًا على صورة له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام "مهما كان الليل طويلًا، لابد وأن تشرق الشمس".

الهلال يستأنف تدريباته ولوشيسكو يُصحح الأخطاء

استأنف الهلال تدريباته الجماعية يوم أمس بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب الخسارة أمام النصر في السوبر السعودي، وقد تضمن المران تدريبات فنية وجماعية واختتم بمناورة فنية.

وعمد المدرب رازفان لوشيسكو خلال المران إلى تصحيح الأخطاء التي وقع بها اللاعبون خلال الفترة الماضية وأدت لخسارة السوبر وعديد النقاط في الدوري السعودي.

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