أخبار الهلال اليوم | برنامج تأهيلي لجوميس .. وماذا عن هالك؟

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 22 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 22 يناير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

برنامج تأهيلي خاص لـ"جوميس"

يخضع الفرنسي بافيتمبي جوميس نجم الهلال في الوقت الحالي لبرنامج تأهيلي من أجل رفع المعدل البدني والفني لديه قبل المباريات الهامة المقبلة.

ويسعى لوشيسكو لاستعادة جوميس مستواه كاملًا قبل مواجهات هامة في الموسم الحالي على رأسها مواجهة السوبر السعودي أمام النصر المقرر لها 30 يناير الجاري.

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تقارير .. الهلال ضمن الأندية المنافسة في سباق التعاقد مع هالك

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن البرازيلي هالك مازال متواجدًا ضمن اهتمامات فريق الهلال السعودي خلال الفترة الحالية لمحاول ضمه.

هالك هدفًا للعديد من الأندية خلال الفترة الأخيرة، وهو بالطبع مكسب كبير لأي فريق يستطيع ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. ( طالع التفاصيل )

"اسم على مسمى" و"الهلاليستا بعد السوبر" .. ردود فعل جمهور الهلال على فوز كارلوس إدواردو بالسوبر

احتفت واحتفلت جماهير الهلال السعودي جيدًا بفوز نجم الفريق السابق "كارلوس إدواردو" بكأس السوبر الإماراتي مع فريقه شباب الأهلي بعد فوزه على الشارقة بهدف نظيف.

صانع الألعاب البرازيلي رحل عن الهلال بنهاية عقده الصيف الماضي وانضم إلى شباب الأهلي في صفقة انتقال حر، وقد كرر بدايته مع الهلال بافتتاح سجل بطولاته مع فريقه الجديد بكأس السوبر.

إذ كان إدواردو قد بدأ مغامرته الناجحة جدًا مع الزعيم بالفوز بكأس السوبر السعودي عام 2015، وبعدها تُوج بلقب ثانٍ عام 2018، وقد أحرز الآن اللقب الثالث. ( طالع التفاصيل )

الأفضل في آسيا خلال 2020 .. النصر يتفوق على الهلال والصدارة لكوريا الجنوبية

أصدر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء تصنيفه الخاص للأندية خلال عام 2020 المنقضي حديثًا، وقد تصدر نادي أولسان هيونداي أندية قارة آسيا فيما تفوق النصر على جميع الأندية العربية وحل ثالثًا.

إليكم التصنيف كاملًا لنتعرف على الأندية الـ10 الأفضل في آسيا خلال 2020. ( طالع التفاصيل )

طلب خاص من هورفات قبل مواجهة الهلال بالسوبر السعودي

وجه المدرب الكرواتي ألين هورفات، المدير الفني لفريق نادي النصر طلبًا خاصًا، قبل مواجهة الهلال في مباراة كأس السوبر السعودي، المقرر إقامتها نهاية شهر يناير الجاري.

النصر سيواجه الهلال على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، يوم 30 يناير الجاري، في مباراة كأس السوبر السعودي. " اقرأ التفاصيل "

الاتحاد الآسيوي يعلن تفاصيل قرعتي كأس الاتحاد ودوري الأبطال 2021

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن موعد إجراء قرعتي بطولتي دوري أبطال آسيا، وأيضًا كأس الاتحاد الآسيوي، وذلك لنسختي عام 2021، حيث ستقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ونشر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي، موعد إجراء القرعتين، حيث سيتم إقامتهما يوم 27 يناير الجاري، في كوالالمبور، عن طريق تقنية فيديو الاتصال. " اقرأ التفاصيل "

البليهي يقترب من العودة لصفوف الهلال

اقترب علي البليهي مدافع نادي الهلال، من العودة لتدعيم صفوف فريقه، قبل مواجهة الفيصلي، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، بالجولة 15 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

البليهي ينهي حاليًا برنامجه التأهيلي من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية للفخذ.

الفيصلي يبدأ الاستعداد لمواجهة الهلال

عاد فريق نادي الفيصلي لتدريباته، استعدادًا لمواجهة الهلال، بالجولة 15 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت التدريبات فرض عددًا من التمارين البدنية، قبل أن يقرر الجهاز الفني تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث اكتفى المشاركون في مباراة الشباب، بتمارين استرجاعية.