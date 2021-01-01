أخبار الهلال اليوم | الطلب الأول لميكالي، ومدة غياب العليان

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 16 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 16 فبراير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

ميكالي يطلب من الإدارة تعزيز جهازه المعاون

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني الجديد والمؤقت للهلال طلب من الإدارة تعزيز جهازه المعاون الحالي، والذي كان يقود معه فريق الهلال تحت 19 عامًا.

ويضم الجهاز المعاون لميكالي حاليًا كلًّا من البرازيلي ليو جالبيس كمدرب مساعد والسعودي عبد العزيز الدوسري مدربًا للياقة والجزائري مسعود إسماعيل مدربًا لحراس المرمى.

الهلال يفقد العليان 5-6 أسابيع

أعلن الهلال رسميًا غياب مدافعه مدالله العليان لمدة 5-6 أسابيع بعد إصابته بتمزق في عضلة الساق سيخضع على أثره لبرنامج علاجي وتأهيلي لشهر ونصف تقريبًا.

الهلال يُعلن إصابة ناصر الدوسري

أعلن الهلال عبر حسابه الرسمي على تويتر معاناة لاعب وسطه ناصر الدوسري من آلام في عضلة الساق، وأشار إلى أن اللاعب السعودي سيخضع لفحوصات طبية اليوم الثلاثاء للوقوف على طبيعة الإصابة ومدة العلاج المتوقعة.

لاعبه السابق: الهلال فقد فرصة الفوز بالدوري السعودي

لاعب الهلال السابق يتحدث عن فرص الفوز بالدوري وأسباب التراجع. التفاصيل هنا

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