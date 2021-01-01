أخبار الهلال اليوم | إدواردو يشكو الزعيم ولاعب الفريق السابق ينتقد كاريلو

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 17 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 17 يناير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

لاعب الهلال السابق: الزعيم أصبح بلا روح وكاريلو مغرور

انتقد حسين الحبشي؛ لاعب الهلال السعودي السابق، الوضع الحالي للزعيم، مؤكدًا أن اللاعبين فقدوا الرغبة في تحقيق الانتصارات، حتى أصبح الفريق بلا روح. ( طالع التفاصيل )

إدواردو يشكو الهلال إلى الفيفا: تغيرت اللهجة عقب الرحيل .. ومسؤولو الزعيم يردون

يعتزم البرازيلي كارلوس إدواردو؛ لاعب الهلال السعودي السابق وشباب الأهلي الإماراتي الحالي، تقديم شكوى رسمية ضد الزعيم خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ اتهم محاميه برينو تنوري، مسؤولي النادي بعدم الوفاء باتفاقاتهم. ( طالع التفاصيل )

الطريس يطمئن الجماهير

طمأن فواز الطريس؛ لاعب الهلال، جمهور ناديه على إصابته التي تعرض لها خلال مواجهة الأهلي الأخيرة.

وأوضح اللاعب، خلال تصريحاته لبرنامج "الديوانية" أن إصابته بسيطة، ويحتاج لأسبوع كعلاج وتأهيل قبل العودة مجددًا للتدريبات الجماعية.

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طاقم تحكيم إيطالي لمواجهة الهلال والنصر بالسوبر

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أنه تم اختيار طاقم تحكيم إيطالي لإدارة مواجهة الهلال والنصر، في كأس السوبر السعودي، المقرر إقامته في 30 من الشهر الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة الحكام ترغب في إبعاد الحكام المحليين عن أي ضغوط من الفريقين قبل السوبر.

رئيس لجنة الحكام يحسم الجدل: لا توجد ركلة جزاء للهلال أمام الأهلي

حسم فيرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم الجدل المثار منذ نهاية مباراة الأهلي و الهلال مساء أمس ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي حول قرار الحكم ماجد الشمراني بشأن الاحتكاك بين صالح الشهري وليوبومير فيسا عند الدقيقة الـ93. ( طالع التفاصيل )

انتصار معنوي وتوفير مقعد أجنبي .. 6 فوائد للنصر من التعاقد مع سلمان الفرج

لم يكن تحرك نادي النصر لمحاولة خطف نجم الوسط السعودي سلمان الفرج من ناديه الهلال مجرد صدفة أو خطوة غير مدروسة، بل تلك المحاولة إن نجحت سيكون لها آثار إيجابية كبيرة على الفريق داخل وخارج الملعب. ( طالع التفاصيل )

جول 25 | مركز متقدم لنجم الهلال وعودة جزائرية مميزة!

الإعلان الرابع يتضمن تواجد ثلاثة لاعبين من المركز الثالث عشر وحتى الحادي عشر، لنستكمل الطريق نحو للتعرف على أفضل النجوم العرب العام الماضي. ( طالع التفاصيل )

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