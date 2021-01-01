أخبار الهلال اليوم | النصر يمنع الزعيم من قيد لاعبين جدد في يناير، وهل وقع تيشيرا؟

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 4 يناير 2021

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 4 يناير 2021 الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

المريسل: النصر يمنع الهلال من قيد لاعبين جدد في يناير

قال الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل أن نادي النصر يمنع الهلال والشباب من قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بالوقوف في طريق حصولهما على شهادة الكفاءة المالية التي أقرتها وزارة الرياضة السعودية وأكدت على ضرورة توفرها لدى أي نادٍ في الدوري السعودي ليتمكن من قيد لاعبين جدد خلال يناير.

المريسل أوضح أن الهلال والشباب مدينان بمستحقات مالية متأخرة لم يتم تسديدها في الوقت المحدد للنصر.

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خاص #النصر يمنع #الهلال و #الشباب من الحصىل على #شهادة_الكفاءة_المالية بسبب عدم الإيفاء بأحد شروطها و هو عدم سدادهما مستحقات مالية لنادي #النصر واجبة السداد و بالتالي لا يحق لناديي #الهلال و #الشباب التسجيل في فترة الانتقالات القادمة — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) January 3, 2021

إذ كتب "خاص النصر يمنع الهلال والشباب من الحصىل على شهادة الكفاءة المالية بسبب عدم الإيفاء بأحد شروطها و هو عدم سدادهما مستحقات مالية لنادي النصر واجبة السداد و بالتالي لا يحق لناديي الهلال والشباب التسجيل في فترة الانتقالات القادمة".

جوميس يتفوق على لاعبي الدوري السعودي في جائزة "الكرة الذهبية الآسيوية"

أعلنت قناة فوكس سبورت آسيا القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2020 المقدمة من جانبها وصحيفة تيتان سبورت والملقبة بالكرة الذهبية الآسيوية، وقد حل مهاجم الهلال بافيتمبي جوميس في المركز الـ11 وهو الأفضل بين جميع لاعبي الدوري السعودي.

وقد جاء عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر في المركز الـ14 ومهاجم الأهلي عمر السومة في الـ27.

تقارير برازيلية: الهلال حصل على توقيع تيشيرا

أفادت مصادر صحفية برازيلية أن الهلال نجح في هزيمة النصر والحصول على توقيع الجناح البرازيلي أليكس تيشيرا في صفقة انتقال حر.

وأوضحت عدة مصادر أن اللاعب وقع على عقد يمتد لعامين قادمين مع بطل الثنائية المحلية مقابل 12 مليون يورو بواقع 6 ملايين سنويًا، ولم تصدر أي تصريحات من المسؤولين في الهلال حول الأمر.

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