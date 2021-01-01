أخبار الهلال اليوم | غياب 5 لاعبين عن لقاء أبها .. ومفاوضة لاعب مغربي

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 4 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 4 فبراير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الأهلي، الهلال، الاتحاد .. تعرف على تاريخ الفرق العربية في كأس العالم للأندية

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها قطر هذا العام، بمشاركة ستة فرق وهم; الأهلي المصري، الدحيل القطري، بايرن ميونخ الألماني، بالميراس البرازيلي، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بالإضافة إلى تيجريس المكسيكي.

وتمتلك الفرق العربية سجلًا حافلًا من المشاركات في البطولة، ويعد الأهلي المصري أكثر الأندية مشاركة فيها برصيد ست مشاركات، بينما حقق العين الإماراتي والرجاء المغربي أفضل مركز عندما حصلا على المركز الثاني. " اقرأ التفاصيل "

تقارير .. تيشيرا يرفض عرض الهلال ويقترب من فريق برازيلي

أكدت تقارير صحفية، على أن البرازيلي أليكس تيشيرا، مهاجم فريق جيانجسو الصيني السابق، يرفض عرض نادي الهلال السعودي، من أجل الانضمام له خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الهلال تقدم بعرض كبير إلى اللاعب البرازيلي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية في صفقة انتقال حر، ولكن اللاعب ووكيله يرغبان في الحصول على عرض أكبر. " اقرأ التفاصيل "

الهلال يدخل مواجهة أبها بدون 5 لاعبين

يدخل فريق نادي الهلال، مباراة أبها وهو يعاني من نقص عددي، حيث يغيب 5 لاعبين أساسيين دفعة واحدة، عن المباراة التي ستقام بالجولة 17 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويغيب سالم الدوسري بسبب الإنفلونزا، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو بسبب الإصابة العضلية، وعلي البليهي لعدم اكتمال جاهزيته، وسلمان الفرج المصاب بالمفصل، وهتان باهبري للإصابة العضلية.

الهلال يفاوض لاعب مغربي

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الهلال يراقب المغربي عمر القادوري، من أجل التعاقد معه، بالتزامن مع قرب انتهاء عقده مع ناديه باوك اليوناني.

وأشارت صحيفة "البلاد" السعودية إلى أن الهلال يسعى للتعاقد مع القادوري، بناء على رغبة المدرب الروماني رزفان لوشيسكو، الذي أبدى اهتمامًا باللاعب.