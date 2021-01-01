أخبار الهلال اليوم | جميع المحاولات مرفوضة من القادسية وهل يناسب دييجو كوستا الزعيم؟

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 10 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 10 يناير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

موقف صارم من القادسية تجاه الهلال!

تمسك نادي القادسية السعودي بموقفه تجاه طلب الهلال السعودي، بشأن اللاعب حمد اليامي، إذ صمم يوسف المناعي؛ المدير الفني للأول، على عدم التفريط في خدمات اللاعب. ( طالع التفاصيل )

هل يصلح دييجو كوستا لقيادة هجوم الهلال؟

فسخ دييجو كوستا عقده مع أتلتيكو مدريد، وبدأ الإعلام الأوروبي يتحدث بعدها عن عرض كبير قادم من الدوري السعودي، وكشفت صحيفة ريكورد البرتغالية عن تفاصيله، مشيرة إلى أنه قادم من الهلال ويتضمن عقدًا يمتد لعامين ونصف مقابل 17 مليون يورو. ( طالع التفاصيل )

ثلاثي الهلال جاهز للكلاسيكو

أكدت صحيفة "الرياضية" أن ثلاثي الهلال عبد الله المعيوف، علي البليهي وجانج هيون سوو، أصبح جاهزًا للمشاركة في الكلاسيكو أمام الأهلي، المقرر إقامته في 15 من يناير الجاري، ضمن الجولة الـ13 من الدوري المحلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهاز الطبي منح المعيوف الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد غياب دام 60 يومًا، للإصابة، فيما سيشارك البليهي وجانج خلال الأسبوع الجاري بالتدريبات.

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وأوضحت أن الثلاثي سيخضع لاختبارات لياقية عدة قبل الكلاسيكو، لتحديد إمكانية الدفع بهم كأساسيين.

كوستا وأجويرو وكافاني وغيرهم .. لاعبون كبار قد تضمهم الأندية السعودية "مجانًا"

ونستعرض خلال التقرير التالي، أبرز اللاعبين الكبار، المتواجدين حاليًا في الساحة، من الممكن أن يحسم أي فريق سعودي التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستنطلق يوم الحادي عشر من يناير الجاري. (طالع التفاصيل)