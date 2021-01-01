أخبار الهلال اليوم | لماذا تراجع الزعيم؟ والعجوز التي تبقيه على القمة

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 20 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 20 يناير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

مدرب جوميس الشخصي يحاول تصحيح مساره

لجأ الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، إلى مدربه الشخصي في محاولة للعودة لمستواه خلال المباريات المقبلة، بعدما تعرض لانتقادات واسعة من الجماهير. ( طالع التفاصيل )

الإدارة لها يد وعناد لوشيسكو يطعن في الزعيم .. لعلك تستفيق يا الهلال!

صيحات عقب كل مباراة تخرج لعنًا للتحكيم والحكام المحليين، خسارة أي نقطة لا مبرر لها، فالشماعة حاضرة لا محالة، إنها الأخطاء التحكيمية، هي السبب الأول والأخير، هكذا يخرج علينا الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، وبعض جماهير الزعيم عقب كل مباراة مؤخرًا في ظل نزيف النقاط التي يعاني منها الفريق. ( طالع التفاصيل )

الدوسري وكويلار جاهزان للتعاون

تأكدت جاهزية ثنائي الهلال سالم الدوسري وجوستافو كويلار، لمواجهة الفريق الليلة أمام التعاون، بعد الإصابات التي لحقت بهما مؤخرًا.

رسالة الفرج بعد التجديد

وجه سلمان الفرج؛ قائد الهلال، رسالة لجماهير ناديه، بعدما جدد عقده بالأمس لمدة أربع سنوات المقبلة.

وقال الفرج، في تصريحاته للمركز الإعلامي للزعيم: "جددت عقدي مع بيتي الثاني، إن شاء الله نخوض مواسم بطولات، ولا نستغني عنكم وعن دعواتكم".

المزيد من الفرق

السومة وجوميس .. من صاحب عدد الأهداف الأكبر في الدوري السعودي؟

سجل عمر السومة وبافيتمبي جوميس العديد من الأهداف منذ وصولهما لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لكن من الأكثر تسجيلاً بينهما في الدوري السعودي؟ ( طالع التفاصيل )

كارتيرون ... قاهر الكبار يصطدم بالزعيم في تحدٍ صعب

هل شاهدتم يومًا صراع ثعلب مكار مع أسد زعيم؟ الأول سيُراوغ ويستخدم حيلته وذكائه للتفوق على قوة الثاني وشراسته ... كيف هو الوضع لو كان الثعلب يعيش أفضل أوقاته والأسد جريح بحاجة لعلاج سريع وإلا قد يزداد الجرح ألمًا ويؤدي إلى ما لا يُحمد عقباه. تلك الصورة بالظبط هي ما ستكون عليه مواجهة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للتعاون مع الهلال اليوم الأربعاء في الدوري السعودي . ( طالع التفاصيل )

رسميًا – سلمان الفرج هلالي لـ4 سنوات

أعلن نادي الهلال السعودي أمس الثلاثاء، رسميًا تجديد عقد سلمان الفرج؛ لاعب وسط الفريق، لمدة أربع سنوات مقبلة، لينتهي عقده بنهاية موسم 2024-2025. ( طالع التفاصيل )

وليد الفراج: "من العجوز التي تدعي للهلال للبقاء في القمة؟"

في لقطة طريقة، تسأل الإعلامي السعودي وليد الفراج عن حظ الهلال خلال الجولات الأخيرة رغم التعثرات المتتالية بالدوري السعودي للمحترفين. ( طالع التفاصيل )

عودة beIN Sport للسعودية | أسعار الاشتراك وطريقة المشاهدة وكل ما تريد معرفته

مع عودة قنوات بي إن سبورت، بشكل رسمي في المملكة العربية السعودية، تعرف على أسعار الاشتراكات وطريقة المشاهدة. ( طالع التفاصيل )

سوق الانتقالات: صفقات الأندية السعودية في ميركاتو شتاء 2021