أخبار الهلال اليوم | الوحدة يُهدد رقم الزعيم، وهل يلحق قلبا الدفاع بمواجهة الباطن؟

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 2 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 2 يناير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الهلال يسعى لتجهيز مدافعيه لمواجهة الباطن

يسعى الهلال عبر طبيبه "خوان دوكي" لتجهيز مدافعيه جانج هيون سو وعلي البليهي للحاق بمواجهة الباطن في الدوري السعودي يوم الجمعة القادم.

ويخضع الثنائي الذي غاب عن مباراة التعادل مع الشباب لبرنامج تأهيلي وبدني مكثف أملًا في أن يدعما دفاع الفريق أمام الباطن.

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من جانب آخر، يُواصل عبد الله المعيوف حارس المرمى الغائب منذ شهرين للإصابة العمل وفق برنامجه التأهيلي، وقد انتقل الآن لمرحلة التدريبات الخاصة بالكرة برفقة البرتغالي جوزيه موريرا مدرب حراس المرمى في الهلال.

يُشار إلى أن الهلال لن يستطيع الاعتماد على هتان باهبري ومدالله العليان أمام الباطن، إذا يُواصل الثنائي العمل في عيادة النادي.

الوحدة يُهدد رقم الهلال الأفضل هذا الموسم

حقق الوحدة انتصاره الرابع على التوالي في الدوري السعودي بتفوقه على الاتفاق يوم أمس بنتيجة 2-1، وتلك هي ثاني أفضل سلسلة انتصارات في الموسم الجاري من الدوري.

وحقق الهلال أفضل سلسلة انتصارات في الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 5 انتصارات متتالية بدءًا من الجولة السابعة حتى العاشرة.

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