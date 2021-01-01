أخبار الهلال اليوم | الهدف السابق يُوقع للفتح، واتهامات قاسية من البكيري للوشيسكو

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 26 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 26 يناير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

اتهامات قاسية من البكيري لمدرب الهلال

وجه الإعلامي الرياضي محمد البكيري اتهامات قاسية للروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال، إذ وجه له رسالة عقب التعادل مع الفيصلي مساء أمس اتهمه خلالها بالبحث عن الإقالة للظفر بالشرط الجزائي الكبير في عقده.

هل وصل #رازفان مدرب نادي #الهلال إلى مرحلة التشبع. بعد تحقيق ثلاثية بطولية فخمة. اعاد بها الزعيم للواجهة من اوسع أبوابها؟ وبات يطرق ذات باب الإقالة، الذي سبقه إليه #فيتوريا مدرب #النصر والظفر بالشرط الجزائي الدسم!!؟

نتيجة #السوبر_السعودي ستشكل ملامح مستقبل العلاقة بين الطرفين. pic.twitter.com/XapairObDd — محمد البكيري (@m_bukairy) January 26, 2021

البكيري كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "هل وصل رازفان مدرب نادي الهلال إلى مرحلة التشبع. بعد تحقيق ثلاثية بطولية فخمة. اعاد بها الزعيم للواجهة من اوسع أبوابها؟ وبات يطرق ذات باب الإقالة، الذي سبقه إليه فيتوريا مدرب النصر والظفر بالشرط الجزائي الدسم!!؟ نتيجة السوبر السعودي ستشكل ملامح مستقبل العلاقة بين الطرفين".

هدف الهلال السابق ينضم للفتح

أعلن نادي الفتح مساء أمس تعاقده مع البيروفي كريستيان كويفا لاعب ملاطية سبور التركي لمدة عام ونصف، والذي ارتبط بالانتقال للهلال خلال الأسابيع الأخيرة.

إذ قيل أن مواطنه أندريه كاريلو يلعب دورًا في إتمام تلك الصفقة لصالح الهلال.

المزيد من الفرق

الهلال يستعد للسوبر دون راحة

يبدأ الهلال مساء اليوم استعداداته لمواجهة النصر في كأس السوبر السعودي مساء السبت القادم دون حصول اللاعبين على الراحة المعتادة عقب مواجهة الفيصلي مساء أمس والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانًا جماعيًا اليوم بعد العودة من المجمعة، إذ سيؤدي اللاعبون الذين واجهوا الفيصلي أمس تدريبات استرجاعية فيما سيخوض البقية مرانًا اعتياديًا يتضمن تدريبات بدنية وفنية متنوعة.

المعيوف: تعادل الفيصلي؟ .. التغييرات تفرق وهذا سبب واقعة الشهراني

حارس مرمى الهلال يُبرر خسارة نقطتين مع الفيصلي. التفاصيل هنا

لوشيسكو: ارتكبنا أخطاء كلفتنا التعادل .. وهذا سبب عدم الدفع بالدوسري والفرج

تصريحات المدرب رازفان لوشيسكو بعد التعادل مع الفيصلي. التفاصيل هنا

لقطة اليوم في الدوري السعودي | فيديو .. مشادة بين الشهراني والمعيوف ورد الحمدان