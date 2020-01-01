أخبار الهلال اليوم | تغييرات بمواجهة القادسية وخطأ التعاقد مع هذا اللاعب

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 20 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 20 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

تغييرات في التشكيل أمام القادسية

أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال، سيجري بعض التغييرات في تشكيل فريقه خلال المباراة المقبلة أمام القادسية بالدوري المحلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن حارس المرمى العائد من الإصابة حبيب الوطيان، سيعود أساسيًا، بجانب عودة الثلاثي محمد البريك وسالم الدوسري وبافيتمبي جوميس.

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هزيمة الهلال تستحق المكافأة الأعلى

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إدارة نادي القادسية رصد مكافأة مالية هي الأعلى للاعبي الفريق، حال الفوز أمام الهلال، في المباراة التي ستقام غدًا الإثنين بالجولة التاسعة من الدوري المحلي.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي تحفظت عن الكشف عن قيمة المكافأة إلا أنها أشارت إلى أنها ليس متعلقة بالفوز فقط على الزعيم، إنما مرتبطة بآلية المكافآت التصاعدية بحسب اللائحة، إذ حققوا الفوز في المباراتين السابقتين.

موعد السوبر السعودي

أكدت صحيفة "الرياضية" أن الاتحاد السعودي لكرة القدم حدد يوم 30 من يناير المقبل موعدًا لكأس السوبر المحلي بين الهلال؛ بطل الدوري والكأس، والنصر؛ وصيف الدوري، على ملعب الملك فهد الدولي.

المنتشري: تعاقد الهلال مع هذا اللاعب خطأ

انتقد حمد المنتشري؛ نجم الاتحاد السابق، تعاقد الهلال مع لوسيانو فييتو، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، موضحًا أنه لم يصنع أي شيء مع أيٍ من الفرق التي لعب لها.

وقال المنتشري، خلال تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد": "من يوم التعاقد مع فييتو وأنا غير مقتنعًا به، صحيح لعب في فالنسيا ولشبونة وأتلتيكو مدريد، لكنه لم يقدم الكثير، وأرى أن لعبه على حساب الدوسري وكاريلو صعب، قدومه خطأ".

نجم القادسية يواصل الغياب أمام الهلال

تأكد استمرار غياب إسبريا؛ نجم القادسية، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الهلال، المقرر إقامتها بالغد.

وكان اللاعب قد غاب عن المباراة الماضية لفريقه أمام الشباب، في دور الـ16 بكأس الملك.