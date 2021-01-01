أخبار الهلال اليوم | حكام الديربي يصلون الرياض، ونتائج الزعيم دون جوميس

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 13 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 13 فبراير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

حكام الديربي يصلون الرياض

وصل إلى العاصمة السعودية الرياض صباح اليوم السبت طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال ضمن الجولة الـ20 من الدوري السعودي، والتي ستُقام يوم الثلاثاء 23 فبراير الجاري على ملعب مرسول بارك.

وكلفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم الحكم الأوروجواياني إستيبان أوستوجيتش بإدارة المباراة المنتظرة، وسيُساعده كل من مواطنيه نيكولاس تاران وريتشارد ترينيداد، بينما سيتولى الكولومبي نيكولاس جالو مهمة حكم تقنية الفيديو.

ومن المقرر أن يُجري الحكام تدريباتهم في الرياض خلال الأيام القادمة وحتى موعد المباراة، كما سيحضرون اجتماعات لجنة الحكام الدورية خلال فترة تواجدهم في السعودية.

جيوفينكو والمفرج يُشاركان في مران الهلال يوم أمس

شارك الثنائي سيباستيان جيوفينكو ومتعب المفرج في تدريبات الهلال يوم أمس استعدادًا لمواجهة ضمك في الجولة الـ17 من الدوري السعودي يوم غدٍ الأحد.

ومن المتوقع أن يتواجد اللاعبان في قائمة الفريق لمباراة الغد بعد تعافيهما من الإصابة التي أبعدتهما عن المباريات الأخيرة، وقد أدى القائد سلمان الفرج تدريبات تأهيلية خاصة في عيادة النادي.

الربيعي يغيب عن الاتفاق أمام الهلال

أعلن الاتفاق غياب لاعبه سعيد الربيعي لمدة 10 أيام عن الملاعب مما يؤكد غيابه عن مواجهة الهلال في الجولة الـ19 من الدوري السعودي.

المدافع صاحب الـ27 عامًا لعب 10 مباريات هذا الموسم مع الاتفاق في الدوري السعودي سجل خلالها هدفين، وقد تعرض للإصابة خلال مواجهة أبها الأخيرة.

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