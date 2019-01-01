خبر سار للوشيسكو قبل مواجهة التعاون

الزعيم وصل إلى الرياض بعد الفوز أمام الاتحاد بثلاثية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي اليوم الإثنين، تدريباته، استعدادًا لمواصلة مشواره في الدوري بملاقاة التعاون.

الزعيم يلاقي التعاون في 26 من الشهر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ووصلت بعثة الأزرق إلى الرياض في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، قادمة من مدينة جدة عقب الانتهاء من مواجهة الاتحاد.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن الجهاز الطبي للهلال منح الضوء الأخضر إلى الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني، للدفع بعبد الله عطيف؛ لاعب وسط الفريق، في لقاء السكري.

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وأوضحت مصادر الصحيفة أن الروماني يعتزم الاحتفاظ باللاعب على مقاعد البدلاء، على أن يدفع به على حسب مجريات اللقاء.

عطيف كان قد تعرض للإصابة بالتمدد في الرباط الجانبي للركبة، في 23 من أغسطس الماضي، خلال أول عشر دقائق من مواجهة أبها بالجولة الأولى.

يذكر أن الهلال حقق الفوز في الجولة الماضية أمام الاتحاد بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليتصدر جدول الترتيب برصيد عشر نقاط، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه.

أما التعاون فيأتي في المركز العاشر برصيد أربع نقاط فقط من مباراتين، وله مباراتين مؤجلتين.