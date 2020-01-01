جوميس × تاوامبا - ثلاثة جوانب يتفوق بها الكاميروني على الأسد الفرنسي

الفرنسي والكاميروني، من يقود فريقه لخطف الثلاث نقاط؟

دائمًا ما تخطف المقارنات الثنائية عشاق كرة القدم، فتجدهم يتشاجرون حول من الأفضل؟، ولكل نجم عشاقه الذين يدافعون عنه، لكن تبقى لغة الأرقام هي الحاسمة لكل هذا الجدل.

الدوري السعودي يشهد غدًا الخميس، مواجهة قوية بين التعاون والهلال، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ20.

الزعيم يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، بينما يحل سكري القصيم في المركز السادس برصيد 29 نقطة.

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هذه المباراة ستشهد مقارنة ثنائية خاصة بين الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهادم الأزرق، والكاميروني ليندر تاوامبا؛ مهاجم السكري، فدعونا نستعرض أرقامهم هذا الموسم..

الأسد الفرنسي خاض 18 مباراة سجل خلالها 14 هدفًا منها 3 ضربات جزائية، بواقع هدف كل 88.7 دقيقة، أما الكاميروني فشارك في 14 مباراة، سجل بها 3 أهداف، ليس منها أي جزائيات، بواقع هدف كل 338 دقيقة، ليظهر لنا تراجع أداء تاومبا الملحوظ هذا الموسم، وإن كان للإصابة دخل في ذلك.

من ناحية التسديدات على المرمى، فجوميس دائمًا ما له المبادرة في هذه الناحية، إذ سدد 28 تسديدة بدقة تصويب 70%، مقابل 11 فقط لتاومبا بدقة 45.8%.

ويتساوى المهاجمان في صناعة الأهداف، حيث صنع كل منهما لفريقه هدف وحيد، بينما صنع جوميس 16 فرصة، مقابل 15 للنجم الكاميروني.

تُظهر الأرقام تفوق الأسد الفرنسي في كل شيء، لكن هناك ثلاثة جوانب يتفوق بهما الكاميروني..

يعيب جوميس أن تمريراته الناجحة قليلة، إذ لم يمرر سوى 162 تمريرة، أما تاوامبا فله 248 تمريرة ناجحة، على الرغم من خوضه أربع مباريات أقل من هداف الزعيم.

كذلك يتفوق قائد هجوم سكري القصيم في المراوغات الناجحة فله تسع مراوغات، مقابل سبع لجوميس.

آخر ما يميز النجم الكاميروني على منافسه الفرنسي، هي الأخطاء المكتسبة، إذ يمكن للأول أن يوقع الخصم في الأخطاء التي يستفيد بها فريقه أكثر، فلتاوامبا 14 خطأ مكتسبًا، مقابل 12 لجوميس.