خاص جول | البريك: استمتعنا بمواجهة الترجي ولا نخشى جيسوس

لاعب الهلال يستمتع بالمباريات ولا يخشى منافسيه

أكد محمد البريك؛ لاعب الهلال السعودي، أن فريقه لديه الخبرة الكافية للتعامل مع مباريات كأس العالم للأندية، معربًا عن استمتاعه باللعب في هذا المستوى العالمي.

الزعيم نجح في التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019 بعدما تغلب على الترجي التونسي؛ بطل دوري أبطال أفريقيا، بهدف وحيد، سجله بافيتيمبي جوميس، على استاد جاسم بن حمد. (طالع تقرير المباراة)

وقال البريك، خلال تصريحات خاصة لـ"جول GOAL": "الحمد لله حققنا المهم، وحظ موفق للترجي، استمتعنا بالمباراة، فاللعب على المستوى العالمي طموح كبير لنا، تجاوزنا هذه المرحلة وتنتظرنا مرحلة مهمة مقبلة".

وأضاف: "سنعد لمواجهة فلامنجو البرازيلي كما استعدينا للترجي، ستكون أصعب، فلامنجو فريق ثقيل".

وبسؤاله عن الخوف من مواجهة البرازيلي خورخي جيسوس؛ المدير الفني لفلامنجو والسابق للهلال، علق: "بالعكس، كرة القدم لا بد أن نستمتع بها وتعطيها أكثر، ولدينا خبرة كافية للتعامل مع هذه المباراة".

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يذكر أن فوز الزعيم أهله لمواجهة فلامنجو البرازيلي؛ بطل كأس ليبرتادوريس، في نصف النهائي في 17 من الشهر الجاري، بينما يلاقي الترجي الخاسر من مواجهة السد القطري ومونتيري المكسيكي، في مباراة تحديد المركز الخامس، المقرر إقامتها في يوم 17 أيضًا.