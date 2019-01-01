الفيفا يختار كرة "كابتن ماجد" لكأس العالم للأندية

كشف فيفا عن الكرة الرسمية لمونديال الأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الكرة الرسمية التي ستُستخدم خلال بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق غدًا في قطر.

وستبدأ البطولة التي يُشارك بها الترجي التونسي بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا و الهلال السعودي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا بمباراة تجمع السد القطري مع هينجين سبورت بطل أوقيانوسيا.

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وأطلق فيفا اسم شخصية الكابتن ماجد الكرتونية الشهيرة بالياباني "تسوباسا"، وتحمل الألوان الأبيض الممزوج بالأزرق والأسود والأحمر.

واستعان الاتحاد الدولي بمصمم المسلسل الكرتوني ذو الشعبية الجارفة لاختيار لاختيار شكل وألوان الكرة التي ستظهر في السوق بدءً من اليوم وبقيمة 563 ريالًا سعوديًا أو ما يُساوي 150 دولارًا.

وتتميز كرة "تسوباسا" بغطاء بوليستر صلب غير متين، ومثانة مطاطية متينة، وسيكون شكلها قريبًا من كرة بطولة الأمم الأوروبية 2020.

ويشارك في مونديال الأندية بجانب الهلال والترجي والسد وهينجين سبورت كلًا من مونتيري المكسيكي بطل دوري أبطال كونكاكاف وليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا وفلامنجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس.