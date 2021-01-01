الهلال

لوشيسكو: مستاء من التعادل مع الباطن، و3 أسباب خلفه

تامر أبو سيدو
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Răzvan Lucescu - hilal 31-12-2020
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المدرب الروماني يتحدث عقب التعادل الثالث على التوالي

لم يُخف رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق  الهلال السعودي  استياءه من خسارة فريقه نقطتين جديدتين في  دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ،  موضحًا أن هناك 3 أسباب رئيسية تقف خلف التعادل مع الباطن في الجولة الـ12 من البطولة.

الهلال فقد فرصة جديدة للابتعاد كثيرًا في الصدارة، إذ تعادل للمباراة الثالثة على التوالي وتلك المرة أمام الباطن خارج ملعبه بنتيجة 2-2، ولولا النتائج السلبية لمطارده "الأهلي" وخسارته آخر مباراتين لوجد نفسه خارج المركز الأول.

المدرب الروماني تحدث عقب اللقاء وقد بدا واضحًا انزعاجه من التعادل، وقد أكد ذلك بقوله "أشعر بالكثير من الاستياء وأنا أشاهد كل تلك الفرص الضائعة من لاعبي الهلال، أضعنا فرصًا سهلة كانت كفيلة بإعادتنا إلى الرياض بالفوز والنقاط الكاملة".

وأوضح لوشيسكو وجود 3 أسباب رئيسية للتعادل مع الباطن، إذ قال للقنوات السعودية الرياضية "لعبنا جيدًا لكننا واجهنا سوء حظ كبير في إنهاء الهجمات وترجمتها لأهداف، كما عانينا مجددًا من غياب قلبي الدفاع جانج هيون سو وعلي البليهي وعدم جاهزية محمد جحفلي، بجانب معاناة اللاعبين الآخرين من الإرهاق".

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    يُشار إلى أن الهلال يتصدر جدول الترتيب حاليًأ برصيد 25 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الأهلي قبل لقاء القمة بين الفريقين في الجولة القادمة.

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