الهلال يستهدف تغيير الأجانب في قائمة البطولة العربية

بحسب التقارير فأن الجهاز الفني لفريق الهلال يرغب في أجراء تغييرات كبيرة في الخماسي الأجنبي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال وجود رغبة في تغيير قائمة النادي المشاركة في بطولة كأس زايد للأندية العربية خلال يناير المقبل.

وبحسب التقارير فأن الجهاز الفني لفريق الهلال يرغب في إجراء تغييرات كبيرة في الخماسي الأجنبي الذي يحق له تمثيله في بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

ومن المتوقع إضافة بعض الأسماء الأجنبية التي سيتم تسجيلها في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث بدأت الإدارة في دعم الفريق بالفعل وتعاقدت مع المهاجم الإسباني جوناثان سوريانو. اختيارات المحررين توليسو: ديمبيلي لا يتأخر في مواعيده مع منتخب فرنسا

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ومن المنتظر أن تبدأ مباريات دور الثمانية للبطولة ستجري في فبراير المقبل مما سيسمح للجهاز الفني بقيادة البرتغالي جورج جيسوس اختيار الأفضل من الأجانب الثمانية.

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يُذكر أن قرعة دور الثمانية التي جرت في العاصمة الإماراتية أبوظبي أوقعت الهلال في مواجهة الاتحاد السكندري على أن يكون الذهاب في الرياض، فيما الإياب سيكون في مدينة الإسكندرية.