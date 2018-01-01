الهلال يُساهم في اليوم العالمي للغة العربية على طريقته

قدمت إدارة نادي الهلال لمحة رائعة محتفلاً باليوم العالمي للغة العربية والذي يصادف اليوم الخامس عشر من ديسمبر الجاري

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قدمت إدارة نادي الهلال لمحة رائعة محتفلاً باليوم العالمي للغة العربية والذي يصادف اليوم الخامس عشر من ديسمبر الجاري.

وقامت إدارة الزعيم بالمشاركة في هذا اليوم عن طريق وضع أسماء اللاعبين باللغة العربية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لها، وذلك لخوض مباراة الحزم بهذه القمصان.

وظهرت أسماء لاعبي فريق الهلال لأول مرة على القمصان بالعربية حسب شهرتهم و من المقرر ارتدائها في مباراة الحزم. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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الحساب الرسمي لحامل لقب الدوري السعودي نشر صوراً لقمصان بعض اللاعبين، مدون عليها الأسماء باللغة العربية.

يُذكر أن نادي الهلال يسير بخطى ثابتة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتربع على صدارة البطولة بنجاح حتى الآن.