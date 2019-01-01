الهلال والاتحاد يستهدفان التعاقد مع حمدان الشمراني

الشمراني قد تواجد رفقة الأخضر السعودي في كأس آسيا 2019

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي عن تلقي إدارة ناديه العديد من العروض خلال الفترة الأخير من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر حمدان الشمراني.

وفي تصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط" أكد المدلج وجود اهتمام من قبل أندية كبرى بالدوري السعودي من اجل التعاقد مع اللاعب.

وكان الشمراني قد تواجد رفقة الأخضر السعودي في كأس آسيا 2019 وشارك في أكثر من مباراة.

🗞️تقارير صحفية تشير إلى أن رئيس النادي الاهلي الحالي عبدالله بترجي، سيغادر كرسي الرئاسة مع نهاية الموسم، والأمير فهد بن خالد هو أقرب المرشحين لرئاسة الراقي. pic.twitter.com/4QjM5p3Jk8 — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 23, 2019

المدلج أشار إلى تلقي ناديه عدة عروض من أندية من بينها الهلال والاتحاد لضم المدافع الأيسر للفريق الأول حمدان الشمراني في الموسم المقبل، مشيراً إلى أن العروض لم تأخذ الطابع الرسمي حتى الآن.

وحول إمكانية التخلي عن اللاعب قال : دائماً نضع سقفًا ماليًا لكل لاعب ومن ضمنهم حمدان الشمراني لمن يرغب في ضمه سواء بالإعارة أو شراء العقد، ولن نفصح عن المبلغ، وعلى الأندية الراغبة في اللاعب دفع المبلغ الذي نطالب به.

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يُذكر أن الشمراني كان لاعبًا في صفوف الأهلي قد أن يتخلى عنه وينضم إلى نادي الفيصلي صيف 2018.