لوشيسكو: اعتمد طريقة تُرهق لاعبي الاتحاد وليس مهمًا أن يسجل جوميس

المدرب الروماني يضع العميد في مأزق أمام جماهيره محليًا وآسيويًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، الطريقة التي اعتمد عليها لهزيمة الاتحاد للمرة الثانية في خمسة أيام، معلقًا على الصيام التهديفي للفرنسي بافيتيمبي جوميس، خلال المباريات الأخيرة.

الزعيم حقق الفوز أمام العميد اليوم السبت، بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

وتعد هذه الهزيمة الثانية على التوالي للنمور أمام الأزرق خلال خمسة أيام، بعد الخسارة بالنتيجة نفسها في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

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وقال لوشيسكو، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "نسير بشكل جيد في بداية الموسم، قدمنا مباراة ممتعة، وأنا استمتعت كثيرًا بالنصف ساعة الأولى، وكان بإمكاننا الحسم بها، أمامنا ضغط مباريات كبير في الفترة المقبلة، ونحتاج لجهود الجميع، وأشكر اللاعبين على ما قدموه".

وأضاف: "قد يكون انطباع البعض عن طريقة الفريق هو الاعتماد على العمق، لكن بالعكس كنا نحاول التركيز على الأطراف أكثر، حتى نجبر الخصم على الركض أكثر من طرف لآخر ويتعرضوا للإجهاد والدفاع وهو يرجعون للوراء، كنا نعرف أن التدوير الإيجابي للكرة، سيضعهم في وضعية صعبة وهو ما حدث".

الروماني اختتم بالتعليق على أداء الثنائي كويلار وبافيتيمبي جوميس: "الأول يقدم أداءً مميزًا، لكن لا أحد يثبت على رتم واحد، أمام الثاني فقد يعلق البعض على عدم تسجيل للأهداف في المباريات الأخيرة، لكن نحن نلعب كفريق واحد وبروح واحدة، ليس المهم من يسجل، الفوز أهم وأن يضيف المهاجم شيء للعمل الجماعي، وجوميس يخلق المساحات لزملائه يستخلص الكرة".

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يذكر أن رصيد الاتحاد تجمد عند ثلاث نقاط من ثلاث مباريات في المركز الـ14، بينما تصدر الهلال جدول الترتيب برصيد عشر نقاط من أربع مباريات، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه.