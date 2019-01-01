بالأرقام - كنو نجم كلاسيكو الهلال والاتحاد
اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم محمد كنو؛ لاعب وسط الهلال السعودي، نجمًا لمواجهة الكلاسيكو أمام اتحاد جدة.
الفريقان تعادلا سلبيًا دون أهداف على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
تم اختيار محمد كنو من @Alhilal_FC كأفضل لاعب في المباراة.#الاتحاد_الهلال#دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/bji06tHtWY— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) August 27, 2019
وقدم كنو مباراة كبيرة، حيث وصلت دقة تمريراته إلى 88%، بإجمالي لمسات للكرة 84 مرة، بالإضافة إلى تسديدتين على المرمى، وخطأ واحد مُكتسب.
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يذكر أن اللقاء شهد حضور جماهيري كبير، حيث امتلأ ملعب الجوهرة بـ54390 متفرجًا.
ومن المقرر أن يُقام لقاء الإياب في 17 من سبتمبر المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.
⭐️محمد كنو لاعب الهلال أمام الاتحاد في المباراة :— موقع قول السعودي (@GoalSA) August 27, 2019
⚽️ تسديدات على المرمى: تسديدتين.
🔑دقة التمريرات : 88%
👟إجمالي لمسات الكرة : 84 مرة .
🌟أخطاء مُكتسبة : 1
مباراة كبيرة قدمها النجم السعودي والذي حصل على جائزة الأفضل🔥 pic.twitter.com/gD4c0LRFqH