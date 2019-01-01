بالأرقام - كنو نجم كلاسيكو الهلال والاتحاد

لاعب وسط الزعيم قدم مباراة مميزة، استحق عليها لقب الأفضل

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم محمد كنو؛ لاعب وسط الهلال السعودي، نجمًا لمواجهة الكلاسيكو أمام اتحاد جدة.

الفريقان تعادلا سلبيًا دون أهداف على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقدم كنو مباراة كبيرة، حيث وصلت دقة تمريراته إلى 88%، بإجمالي لمسات للكرة 84 مرة، بالإضافة إلى تسديدتين على المرمى، وخطأ واحد مُكتسب.

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يذكر أن اللقاء شهد حضور جماهيري كبير، حيث امتلأ ملعب الجوهرة بـ54390 متفرجًا.

ومن المقرر أن يُقام لقاء الإياب في 17 من سبتمبر المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.