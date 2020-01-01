الكشف عن أسعار تذاكر كلاسيكو الهلال والاتحاد

المباراة تقام في 22 من فبراير الجاري

أعلنت شركة صلة السعودية، اليوم الأربعاء، طرح تذاكر المباراة المرتقبة بين الهلال واتحاد جدة، للبيع عبر موقعها الإلكتروني.

الزعيم من المقرر أن يستضيف العميد في 22 من الشهر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحدد الشركة أسعار تذاكر البلاتينيوم أفراد بلس بقيمة 2500 ريال، أما بلاتينيوم أفراد وعائلات بـ1200 ريال، بينما جاء سعر التذكرة الذهبية للأفراد 1000 ريال، مقابل 800 للذهبية عائلات.

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أما التذاكر الفضية أفراد فبقيمة 800 ريال، مقابل 600 للعائلات، فيما تتكلف تذكرة الواجهة بالقسم E 150 ريال، والواجهة بالقسمين (F - D) 100 ريال، و50 ريال لبقية الأقسام.

وتم تحديد الأقسام (D - E - F - G) لجمهور الزعيم من الأفراد، أما القسمان (A- H) لعائلات جمهور الأزرق.

فيما يخص جمهور النمور فتم تخصيص القسم C للأفراد، وB للعائلات.

يذكر أن الأزرق يتصدر جدول الترتيب برصيد 41 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه، بينما يأتي العميد في المركز الـ13 برصيد 19 نقطة.