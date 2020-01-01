سامي الجابر: يبدو أن الاتحاد عائد بقوة للمنافسة

نجم الهلال الأسبق يشيد بالعميد

يرى سامي الجابر؛ نجم الهلال والمنتخب السعودي الأسبق، أن اتحاد جدة سيعود بقوة للمنافسة على الألقاب بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال كلاسيكو الزعيم بالأمس.

العميد كان على وشك الفوز بالكلاسيكو بهدف وحيد إلا أن البديل صالح الشهري أحرز هدف التعادل للزعيم قبل نهاية الوقت الأصلي بخمس دقائق، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الملك فهد الدولي.

وكتب الجابر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كلاسيكو الكرة السعودية حضرت الاثارة والندية بكل تفاصيله، الزعيم رغم معاناته من الغيابات في صفوفه الخلفية سيطر على المباراة وكل الاقرب للفوز".

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وأضاف: "العميد يبدو انه عائد وبقوة للمنافسة بعناصر متميزة وحضور فني رائع، شكراً للفريقين هذه المتعة".

كلاسيكو الكرة السعودية حضرت الاثارة والندية بكل تفاصيله



الزعيم رغم معاناته من الغيابات في صفوفه الخلفية سيطر على المباراة وكان الاقرب للفوز



العميد يبدو انه عائد و بقوة للمنافسة بعناصر متميزة وحضور فني رائع



شكراً للفريقين هذه المتعة — سامي الجابر (@SamiAlJaber) December 26, 2020

التعادل رفع رصيد الأزرق إلى النقطة 23 في صدارة جدول الترتيب، بفارق أربع نقاط عن الأهلي؛ صاحب الوصافة والذي لم يخض مباراة هذه الجولة بعد، بينما يأتي العميد في المركز الرابع بـ15 نقطة.

واعترض الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال، على أداء الحكم السعودي محمد الهويش في اللقاء، إذ يرى أن لفريقه ضربة جزاء واضحة في الدقيقة 60. (طالع تصريحاته)، إلا أن الخبير التحكيمي عبد الرحمن الزيد، أكد أنه لا وجود لجزائيات في اللقاء. (طالع التفاصيل)