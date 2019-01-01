فيديو - القرني يتصدى لكرة خادعة من الدوسري

الزعيم أهدر عديد الفرص في شوط اللقاء الأول

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حرم فواز القرني؛ حارس مرمى اتحاد جدة السعودي، الهلال من الخروج متقدمًا في شوط اللقاء الأول الذي يجمعهما حاليًا.

الفريقان يتواجهان ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

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قبل نهاية الشوط بدقيقتين، استلم سالم الدوسري؛ لاعب الزعيم، تمريرة من خارج منطقة الجزاء من زميله ياسر الشهراني، قام بتسديدها مباشرةً في اتجاه المرمى، كادت أن تخدع القرني وتمر من تحت يده، قبل أن ينجح في الإمساك بها بنجاح.

وانتهى الشوط بالتعادل السلبي دون أهداف بعدما أهدر كلا الفريقين عدة فرص محققة بفضل تألق الدفاعات وحارسي المرمى.

يذكر أن لقاء الإياب من المنتظر أن يُقام في 17 من سبتمبر المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

الزعيم وصل إلى ربع النهائي بعد أقصى أهلي جدة بالفوز عليه برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

في حين جاء تأهل العميد على حساب ذوب آهن أصفهان الإيراني بهزيمته بسداسية مقابل أربعة أهداف في مجموع المباراتين.