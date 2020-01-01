جوميس: مواجهة الاتحاد معقدة.. وجحفلي: العميد صعّبها علينا

الهلال فاز بصعوبة بالغة، وقدم العميد مباراة كبيرة

اتفق ثنائي الهلال السعودي المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس، والمدافع محمد حجفلي، على صعوبة لقاء الكلاسيكو أمام اتحاد جدة، مؤكدين أن العميد قدم مباراة جيدة.

الزعيم هزم العميد في الكلاسيكو بهدف وحيد، سجله البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة 3+90، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (طالع تقرير المباراة)

وقال جوميس، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية" عقب المباراة: "كانت مباراة معقدة، لكنها جميلة، فقط كان كلاسيكو على مستوى عالٍ، وتمكننا من إحكام سيطرتنا من بداية المباراة حتى النهاية".

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وبسؤاله عن عدم تسجيله لهدف الليلة، علق: "لم احتسي القهوة، لذلك لم أسجل".

من جانبه، قال محمد جحفلي؛ مدافع الزعيم، للقناة نفسها: "المباراة كانت صعبة جدًا، ووضع الاتحاد زادها صعوبة، لكننا تمكننا من الخروج بالثلاث نقاط، وهذا الأهم".

وتابع: "الاتحاد كان متماسكًا ويدافع بشكل جيد، لذلك صعّب المباراة علينا وتأخرنا في تسجيل الهدف، والأهم أننا كنا صبورين حتى نجحنا في الوصول للشباك".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الأزرق إلى النقطة 44 في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب الوصافة، بينما تجمد رصيد النمور عند النقطة 22 في المركز الـ12 بجدول الترتيب.