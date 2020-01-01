القيمة السوقية للكلاسيكو .. تفوق ساحق للهلال على الاتحاد

الهلال يمتلك فريقًا من الأغلى في المنطقة العربية

يستعد الهلال للمواجهة الكبرى أمام الاتحاد في الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي مساء اليوم السبت على ملعبه جامعة الملك سعود بالرياض، وبين المقارنات بين الفريقين ما يخص القيمة السوقية لكل منهما.

الأرقام القادمة من موقع ترانسفيرماركت الشهير تتحدث عن تفوق كبير للهلال على الاتحاد من حيث القيمة السوقية للاعبيه، تفوق يصل للضعف تقريبًا!

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إذ تبلغ القيمة السوقية لبطل دوري أبطال آسيا 51.3 مليون يورو وهو ثالث الفرق في الدوري السعودي من حيث القيمة السوقية الأعلى، إذ يسبقه الأهلي بـ64.6 مليون يورو ثم النصر بـ58.4 مليون يورو، فيما يأتي الاتحاد رابعًا بـ28.5 مليون يورو.

والملاحظ أن القيمة السوقية للفريق الجداوي زادت بقيمة 35% تقريبًا بعد سوق الانتقالات الشتوي بانضمام الثنائي ليوناردو جيل وويلفريد بوني للفريق، فيما حافظ الهلال على نجومه الأعلى قيمة سوقية منذ بداية الموسم.

ويتصدر أندريه كاريلو نجم الهلال الذي ضمه نهائيًا من بنفيكا هذا الموسم قائمة الأعلى قيمة سوقية في كلاسيكو الكرة السعودية، إذ يبلغ سعره اليوم حسب ترانسفيرماركت 8 ملايين يورو، ويليه زميله كارلوس إدواردو بـ6 ملايين يورو.

الخماسي الأغلى في الهلال هم كاريلو 8 ملايين يورو، إدواردو 6 ملايين يورو، سيباستيان جيوفينكو 5.5 مليون يورو، بافيتيمبي جوميس 4.5 مليون يورو وأخيرًا جوستافو كويلار بقيمة سوقية تبلغ 4 ملايين يورو.

فيما يتصدر قائمة الأغلى في الاتحاد حاليًا الثنائي ويلفريد بوني ورومارينيو بقيمة سوقية لكل منهما تبلغ 5.5 مليون يورو، يليهما ليوناردو جيل بـ3.75 مليون يورو ثم برونو أوفيني 3 ملايين يورو وأخيرًا الوافد الجديد خلال انتقالات يناير "أنيس البدري" بـ2 مليون يورو.