الكشف عن أسعار تذاكر كلاسيكو الهلال والأهلي

استاد جامعة الملك سعود يستضيف الكلاسيكو غدًا الثلاثاء

أطلق شركة صلة الرياضية تذاكر الكلاسيكو المنتظر بين الهلال والأهلي السعوديين للبيع عبر الموقع الإلكتروني Hilal Tickets، موضحًا أماكن جمهور كلا الفريقين بالملعب.

الزعيم يستضيف الراقي غدًا الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء سعر التذاكر البلاتينية أفراد بلس 3000 ريال، وبلاتينية أفراد وعائلات 1500 ريال، أما التذاكر الذهبية أفراد فقدر ثمنها بـ1000 ريال، وذهبية عائلات وفضية أفراد بـ800 ريال، وفضية عائلات بـ600 ريال.

بينما تكلفة القسم (E) أفراد بـ150 ريال، والقسمين (F-D) بـ100 ريال، أما بقية الأقسام 50 ريال.

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وحدد شركة صلة القسم (D-E-F-G) لجمهور الهلال أفراد، والقسم (A-H) لعائلات جمهور الزعيم، أما جمهور الراقي من الأفراد فخصص لهم القسم (C)، والقسم (B) لعائلات الفريق الجداوي.

يذكر أن الأزرق يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، بفارق خمس نقاط عن النصر صاحب الصدارة، والذي خاض 13 مباراة.

وجمع الفريق العاصمي نقاطه من الفوز في سبع مباريات، بينما تعادل في ثلاثة لقاءات وخسر مباراة وحيدة.

أما الراقي فيأتي المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، حيث فاز في سبع مباريات وتعادل في اثنتين وخسر ثلاثة لقاءات أخرى.