عبد الله عطيف يعتذر لحسين عبد الغني وجمهور الأهلي

نرفزة ملعب نشبت بين عطيف وعبد الغني خلال الكلاسيكو الآسيوي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

توجه عبد الله عطيف؛ لاعب الهلال السعودي، بالاعتذار لحسين عبد الغني؛ قائد الأهلي، عما بدر منه خلال مواجهة الفريقين أمس الثلاثاء.

الزعيم والراقي تواجها بالأمس على ملعب الجوهرة، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة إشارات استفزازية من لاعب الأزرق تجاه قائد الفريق الجداوي، كرد فعل على السلوك غير الرياضي من الأخير.

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عطيف كتب معتذرًا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "في المباريات تحدث أشياء كثيرة وتنتهي مع صافرة الحكم، أخطأت بحق الكابتن المتألق منذ سنوات حسين عبد الغني، حتى وإن أخطأ بحقي وهذا شيء يحدث في المباراة".

وأضاف: "وأيضًا الجماهير الأهلاوية إن ساءت فهمي، أتمنى يقبل اعتذاري، لأن هذا ما علمني نادي الهلال وجماهيره العظيمة في احترام جميع الخصوم واللاعبين".

يذكر أن اللقاء انتهى بفوز رفاق عطيف برباعية مقابل هدفين، ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب في 13 من الشهر الجاري.