الدوسري: هدفي في الأهلي أقل شيء أقدمه للجمهور

سالم الدوسري افتتح التهديف في كلاسيكو ليلة أمس

أكد سالم الدوسري؛ مهاجم الهلال السعودي، أنه من المبكر الحديث عن بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، موضحًا أن الفوز أمام الأهلي كان خطوة وبقية المشوار مهم أيضًا.

الزعيم حقق الفوز أمام الراقي بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن مؤجلات الجولة الـ11 من الدوري المحلي.

سجل الثلاثية سالم الدوسري وبافيتيمبي جوميس وعلي آل بليهي، بينما أحرز هدف الفريق الجداوي الوحيد السوري عمر السومة.

وقال الدوسري، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية" عقب المباراة: "هذا أحد أهدافنا في الدوري، حصدنا ثلاث نقاط مهمة، ولا يزال المشوار أمامنا طويل، لا نريد أن نسبق الأحداث، فنحن نأخذ الدوري خطوة خطوة".

وأضاف: "فرحتي بالهدف كان بالإشارة للمدرجات لوجود أسرتي، فهدفي هذا أقل شيء أقدمه لهم وللجمهور الحاضر بالمدرجات".

مهاجم الزعيم اختتم: "أغلقنا ملف الأهلي ومن الغد نفتح ملف مباراة الوحدة، وإن شاء الله نكسب ثلاث نقاط جديدة".

الفوز رفع رصيد الزعيم إلى النقطة 27 في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الصدارة، ولا يزال له مباراة مؤجلة، أما الراقي فيحتل المركز الرابع وتجمد رصيده عند 23 نقطة.