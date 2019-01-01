نفاد تذاكرمباراة الهلال والأهلي بدوري أبطال آسيا

المباراة ستقام على ملعب محيط الرعب

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نفدت تذاكر مباراة الهلال والأهلي، في إياب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، قبل يومين من المباراة.

يستضيف الهلال نظيره الأهلي مساء يوم الثلاثاء المقبل، في إياب دور الـ16 بالبطولة القارية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن تذاكر مباراة الهلال والأهلي الدرجة الموحدة والعائلات بعد أقل من 24 ساعة من طرحها، فيما تبقت تذاكر المنصة للفئتين.

الهلال استطاع تحويل تأخره في مباراة الذهاب بهدفين لهدف، إلى فوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة.

ومن المقرر أن يواجه المتأهل من مباراة الهلال والأهلي، الفائز من مواجهة الاتحاد وذوب آهن أصفهان الإيراني، في دور الربع نهائي.

ويحتاج الأهلي للفوز بهدفين دون رد، في مباراة الإياب، من أجل التأهل إلى ربع النهائي، بينما الهلال يكفيه الخسارة بفارق هدف للتأهل دون الدخول في حسابات.