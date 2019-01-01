في محاولة للثأر - الأهلي يتجه إلى الرياض

كلاسيكو سعودي آسيوي ينتظر أن يحسم المتأهل إلى دور الـ8 بدوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

غادرت بعثة الأهلي السعودي، قبل قليل، مدينة جدة متجهة إلى الرياض، استعدادًا لملاقاة الهلال في مباراة مصيرية.

الراقي يلاقي الزعيم غدًا الثلاثاء، في تمام الثامنة والنصف بتوقيت المملكة، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

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وتلقى الأهلي هزيمة قاسية برباعية، سجلها جوميز "ثلاثة أهداف" وعبد الله الحافظ، مقابل هدفين، أحزرهما عمر السومة ودجانيني، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

الأمير منصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة بالفريق الجداوي، عقد أمس الأحد، جلسة خاصة مع اللاعبين لتحفيزهم على الثأر، واعدًا إياهم بمضاعفة المكافآت حال النجاح في التأهل إلى دور الـ8.

ويسعى الراقي لتحقيق انتصاره الأول على الأزرق منذ ثلاث سنوات، حيث فشل في الفوز عليه منذ الانتصار في كأس السوبر السعودي عام 2016 بركلات الترجيح.